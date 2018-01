SUVEREN - IGJEN! Johannes Høsflot Klæbo kan bare slå ut med armene. Ingen følger ham i sprint. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Pass deg, Gunde – nå kan Klæbo bli tidenes yngste

28.01.18

SEEFELD/OSLO (VG) Om Johannes Høsflot Klæbo tar OL-gull i Sør-Korea, blir han tidenes yngste individuelle olympiske mester i langrenn for menn.

Den yngste til nå er Gunde Svan, som var 22 år, én måned og én dag gammel da han gikk til topps i Sarajevo i 1984. Thomas Alsgaard var tre dager eldre da han tok sitt første individuelle OL-gull med seieren på 30 km. skøyting på Lillehammer i 1994.

Fakta De yngste individuelle OL-vinnerne i langrenn for menn: 1. Gunde Svan, Sverige: 22 år, 1 måned, 1 dag (15 km 1984). 2. Thomas Alsgaard, Norge: 22 år, 1 måned, 4 dager (30 km 1994). 3. Nikolaj Bazjukov, Sovjet: 22 år, 6 måneder, 6 dager (15 km 1976). 4. Hallgeir Brenden, Norge: 23 år, 8 dager (18 km 1952). 5. Jevgenij Dementjev, Russland: 23 år, 26 dager (30 km 2006). Kilde: sports-reference.com

Klæbo - som vant lørdagens skøytesprint i Seefeld - vil imidlertid ikke bli den yngste uansett kjønn. Det er russiske Julia Tsjepalova, som var 21 år, én måned og 28 dager da hun vant tremila i 1998-OL.

Hvis Klæbo tar gull på sprinten i Sør-Korea, vil han være 21 år, tre måneder og 22 dager gammel. Trønderen ble født den 22. oktober 1996.

– Du er ung og litt uerfaren. Hvor mye erfaring har du med formtopper i en sesong? spør VG.

– De siste to årene mine, så har jeg vært stabilt jevnt hele sesongen. Jeg følte jeg klarte å toppe formen til VM i Lahti i fjor. Alle topper jo formen, så det skal litt til å komme og ta med seg en medalje. Å ta med seg en medalje i fjor er jeg fornøyd med. Jeg føler jeg er i rute nå. Jeg tror morfar og jeg har lagt en veldig god plan for det som skal skje. Så må vi bare stole på at den planen er god nok. Det vet man ikke før man kommer dit, svarer Klæbo, som tok bronse på sprint i Lahti-VM.

Han har ikke hatt ett svakt løp foran OL. Lørdag vant han enkelt - med Lucas Chanavat nærmest seg på resultatlista. Svenske Calle Halfvarsson fulgte på 3. plass.

– Du legger litt av et press på deg selv?

– Jeg stiller ikke på start og har lyst til å gå dårlig. Jeg vil være med å kjempe. Sånn sett hadde det sikkert vært lurt å bli nummer fem her i dag, og ikke vunnet, men sånn er ikke hodet mitt skrudd sammen. Stiller jeg på start, så har jeg lyst til å vinne. Det vil jeg uansett hvordan skirenn det er. Sånn sett er det bare å ta med seg godfølelsen. Det er en viktig jobb som skal skje de neste ukene når jeg kommer hjem. Jeg skal få lagt inn en liten treningsperiode før det smeller om to uker.

Klæbo tok lørdag sin 12. verdenscupseier. Til sammenligning var Petter Northug 23 år, 11 måneder og 13 dager da han tok sin 12. verdenscupseier. Det skjedde på sprinten i Rogla i desember 2009.

Johannes Høsflot Klæbo er altså mer enn to og et halvt år yngre.

Hvis vi tar med stafettgull, er det to kvinnelige skiløpere fra det tidligere DDR som er de aller yngste OL-vinnere i langrenn gjennom tidene: Da Carola Anding gikk på DDRs gullag i 1980-OL i Lake Placid, var hun bare 19 år, én måned og 23 dager gammel. På det laget gikk også den nest yngste langrennvinner noen gang, Marlies Rostock: 19 år, 10 måneder og én dag. Norske Anne Jahren er tredje yngst. Hun gikk på Norges vinnende lag i 1984. Oslo-kvinnen var den gang bare 20 år og 240 dager gammel.

Therese Johaug var 21 år og 245 dager da hun var med på gullaget i 2010-OL i Vancouver.

De yngste individuelle OL-vinnerne i langrenn:

1. Julia Tsjepalova, Russland: 21 år, 1 måned, 28 dager (30 km 1998).

2. Gunde Svan, Sverige: 22 år, 1 måned, 1 dag (15 km 1984).

3. Thomas Alsgaard, Norge: 22 år, 1 måned, 4 dager (30 km 1994).

4. Chandra Crawford, Canada: 22 år, 3 måneder, 3 dager (sprint 2006).

5. Nikolaj Bazjukov, Sovjet: 22 år, 6 måneder, 6 dager (15 km 1976).

Kilde: sports-reference.com