HERJET: Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo var overlegne under lørdagens sprint i Slovenia. Foto: NTB Scanpix

Sjefen bekrefter etter norsk suksess: – Northug går ikke OL-sprinten

Publisert: 20.01.18 17:06 Oppdatert: 20.01.18 17:18

LANGRENN 2018-01-20T16:18:36Z

PLANICA (VG): Sprintsjefen stenger OL-døren for Petter Northug. Samtidig har Emil Iversen fått klarsignal. VG har også grunn til å tro at Eirik Brandsdal reiser til Sør-Korea.

– Northug er ikke inne blant de fire som går sprint i OL. Det er han ikke. I diskusjonen om han skal i troppen eller ikke, har jeg ikke noe svar på det her jeg står, sier Arild Monsen på arenaen i Slovenia etter Johannes Høsflot Klæbos seier .

I forkant av rennet uttalte Norges landslagstrener i sprint at de øvrige norske løperne kjempet om tre ledige OL-billetter. Én var allerede delt ut til Klæbo. Etter en råsterk annenplass er Emil Iversen den første som har fått beskjed om at han skal reise til Sør-Korea neste måned.

– Ja, jeg fikk høre det i stad at Arild Monsen hadde sagt det. Det ser bra ut. Dette var klassisk sprint, og jeg skulle vise at jeg virkelig fortjener å være med til OL. Det gjorde jeg i dag, forteller en lettet Iversen til VG.

Brandsdal tror på rask avklaring

Eirik Brandsdal vant sprinten under Skandinavisk cup i Piteå 5. januar. Det ble kategorisert som et av fem uttaksrenn til OL. Sist uke fulgte 31-åringen opp med å bli nummer to i NM på samme distanse.

Femteplassen i Planica føyer seg inn i rekken av gode resultater.

– Jeg føler at jeg har lagt inn en god søknad. Jeg tror jeg kanskje får beskjed i dag om jeg er med til OL, sier Brandsdal til VG.

Ifølge Monsen får løperne vite hvem som er tatt ut senest søndag kveld. Først skal sprinttreneren prate med landslagssjef Vidar Løfshus.

– En god dag for Brandsdal og Iversen

Monsen legger likevel ikke skjul på at Brandsdals navn står sterkt.

– Det sier seg jo selv. Dette var en spesielt god dag for Brandsdal og Iversen, sier Monsen til VG.

Han så Iversen bli nummer to og Brandsdal fem, mens både Sondre Turvoll Fossli og Pål Golberg røk ut i semifinalene.

– Nå står den siste ledige plassen mellom Fossli og Golberg?

– Det kan virke sånn, innrømmer Monsen, før han gjør seg klar til å ringe Løfshus.

