TALENT: Langrennsløper Kristine Stavås Skistad. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Skistad ut mot skiforbundets offentliggjøring av hormonbehandling: – Helt tragisk

LANGRENN 2019-01-20T19:05:03Z

Søndag kunne Kristine Stavås Skistad (19) kunne juble for junior-VM-gull. Etterpå fortalte skitalentet at hun ikke er glad for at hormonbehandlingen hennes ble offentliggjort av Norges skiforbund.

– Det er helt tragisk. Jeg vet at jeg jeg ikke har gjort noe galt. Jeg har ikke brukt noe som er ulovlig. Det var som å gå på p-piller. Det er trist at dette fortelles, sier Kristine Stavås Skistad til TV 2.

19-åringen sikter til pressemeldingen skiforbundet slapp forrige mandag . Der opplyste forbundet om vekstbehandling av to langrennstalenter: Kristine Stavås Skistad og Helene Marie Fosseholm.

Sistnevnte har brukt et preparat som står på WADAs forbudsliste, men med tillatelse (en såkalt TUE). Skistads behandling skjedde med medisiner som ikke inneholdt stoffer man finner på WADAs forbudsliste.

Overfor TV 2 kaller Skistad det for trist at skiforbundet gikk ut med informasjonen. Ifølge kanalen skal familien ha følt seg presset til at informasjonen ble offentliggjort.

Juniorlandslagstrener Monika Kørra ønsker bare kort å kommentere saken overfor kanalen. Hun vil heller fokusere på det positive: at Kristine Stavås Skistad ble juniorverdensmester tidligere søndag.

– Jeg hadde helst sett at vi hadde unngått dette, og det er beklagelig at løperne må bruke energi på en slik sak. Men jeg er imponert over hvordan både Helene og Kristine har håndtert dette. De har klart å konsentrere seg om det som er viktig: junior-VM her i Lahti. Gull til Kristine og semfinale på Helene, på hennes svakeste distanse, sier sitt, sier Kørra.

Kristine Stavås Skistad er aktuell for VM i Seefeld. Det finner sted i slutten av februar. Søndag var det i sprint hun var best av alle i junior-VM.