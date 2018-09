GRANÅSEN: Et eventuelt VM på ski i Trondheim vil gå i et oppjustert Granåsen. Bildet er fra NM i 2017. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Trondheim ga gaver til FIS-toppene som skulle avgjøre VM: – Vanlig praksis

Den norske VM-søkeren ga både julegave og såkalt «romgave» til styremedlemmene som skulle bestemme hvem som skulle få verdensmesterskapet på ski for 2023. Korrupsjonsekspert og professor Tina Søreide mener det kanskje ville har styrket søknaden å droppe gaver.

Selv kaller ledelsen for VM-søknaden det «vanlig praksis».

På spørsmål om gavene kan grense til smøring, svarer Guri Hetland, som var prosjektleder for Trondheim 2023:

– Nei, vår gave var en liten oppmerksomhet.

Hetland viser til FIS ' regler:

– I FIS' reglement for søknad om VM på ski er det klart definert hva en søker har anledning til å gjøre og hva som forventes. Verdi av gaven skal ikke overstige 100 sveitserfranc.

Det tilsvarer 860 kroner etter dagens kurs.

Professor Tina Søreide ved Norges Handelshøgskole synes i utgangspunkt det er «tull» med gaver, men sier:

– Det er bra at de holder seg til såpass begrensede gaver. De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt ukultur, korrupsjon og annen økonomisk utroskap i store internasjonale sportsorganisasjoner. Mens mesteparten av privat sektor sluttet med dyre gaver til kunder for mange år siden, har sportsorganisasjonene hengt etter.

– Typisk har de store internasjonale vært registrert i Sveits (som FIS) med svært begrenset revisjonsplikt og utenfor rekkevidde av regler som forbyr bestikkelser utenlands – fordi beslutningstagerne ikke er «offentlige tjenestemenn» – slik straffereglene krever.

Korrupsjonseksperten mener det er vanskelig for slike organisasjoner å bli kvitt det dårlige omdømmet hvis søkere fortsetter å gi gaver til beslutningstagerne.

– Kompetente representanter i FIS misliker nok gavepraksisen siden den får folk til å mistenke – kanskje med rette – at gaver påvirker utfallet av søknadsprosesser. Det er en velkjent sak at selv små personlige gaver kan skape bindinger og påvirke beslutninger.

– Men disse gavene fra Trondheim er ganske beskjedne?

– For Trondheim har det nok aldri vært aktuelt å prøve å vinne arrangementet ved å gi FIS-representantene de flotteste gavene – og de har jo allerede hatt maksbeløp for hva gavene kan koste. Dermed kan de like gjerne signalisere at de forventer integritet i vurderingene ved å ta avstand fra gavepraksisen. Et nyhetsoppslag internasjonalt om at Trondheim er eneste søker som ikke gir gaver, er bare fint. Kanskje ville det styrke søknaden.

FIS-styremedlemmene fikk altså to gaver, først til jul i 2017, deretter da de kom til kongresshotellet i Hellas i mai en «romgave». Julegaven besto av «en gaveeske med sjokolade og akevitt sammen med “bid-book” til alle Council-medlemmer og andre utvalgte personer fra de ulike nasjonene», som det heter i Hetlands sluttrapport som prosjektleder.

På VGs spørsmål om hva gaveesken på kongressen inneholdt, svarer Hetland at det var:

* «Early Birds» t-skjorte og invitasjon til å bli med på morgentrim.

* Vannflaske med Trondheim 2023.

* Fire sjokoladebiter fra «Jentene på tunet».

* To små spekepølser fra Dalpro.

* Liten flaske akevitt.

Guri Hetland opplyser at gaven ble gitt til FIS' styremedlemmer, noen skipresidenter og andre ledere.

Ut fra bilagene som VG har fått fra Trondheim kommune kjøpte Trondheim 2023 akevitt for i alt 9510 kroner og spekemat for 10 806 kroner. Hetland opplyser for øvrig at EC Dahls stilte med 600 flasker øl gratis.

VG har videre spurt Hetland om Trondheim hadde en konkurrent som ga FIS Council-medlemmene enda mer? Følte Trondheim seg tvunget til å gi gaver? Er det en forventning om at FIS Council-medlemmene skal få gaver?

– Vi vet ikke hva vår konkurrent ga bort, men alle søkere må forholde seg til FIS' reglement. Det er vanlig praksis å gi små gaver. Vi var opptatt av at gaven var nøktern, og at den var en smakebit fra vår region.

Styret i FIS består av 20 personer. Av disse er bare to kvinner, den ene av dem er generalsekretæren Sarah Lewis. Det er altså bare én valgt kvinne. Den norske skipresidenten Erik Røste ble på kongressen i Hellas valgt inn som nytt styremedlem.

Trondheim har tapt kampen om VM både i 2021 og 2023, og rådmann Morten Wolden anbefaler nå for bystyrerepresentantene at byen prøver igjen for VM 2025.

Revisjonsselskapet BDO har evaluert Trondheims søkeprosess og fastslår at «Trondheim tapte mot Planica med 6 mot 9 stemmer. Vår evaluering viser at Trondheim tapte for en verdig og bedre posisjonert motkandidat». BDO anbefaler også at Trondheim søker om å bli vertsby for VM på ski 2025.

Sluttrapporten fra Hetland, som torsdag blir tatt opp i bystyret i Trondheim, forteller at søkeprosessen har kostet rundt tre millioner kroner, pluss at Trondheim kommune betalte «påmeldingsavgift» på drøyt 900 000 kroner.

Trondheim kommune bidro med 1,5 mill. kroner, Norges Skiforbund med 750 000 kroner, Sør-Trøndelag fylke med 500 000 og Nord-Trøndelag med 300 000.

Skitinget bestemte i sommer at de vil søke igjen for 2025-VM. Rådmann Morten Wolden skriver i sin anbefaling av de enkelte VM-søkerne har søkt i gjennomsnitt tre ganger før de blir tildelt arrangementet. Planica søkte i 2018 for fjerde gang og fikk endelig mesterskapet.