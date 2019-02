VM-KLAR: Didrik Tønseth, her fra 15-kilometeren i estiske Otepää i januar. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Tønseth knust i VM-generalprøven

Ti dager før han skal gå 15 km klassisk i Seefeld-VM, gikk Didrik Tønseth inn til en 18. plass på samme distanse i Cogne, nesten to minutter bak russiske Aleksander Bolsjunov.

Akkurat det er nok ikke et resultat den 27 år gamle trønderen håper på i VM, men det spørs hvor mye Tønseth depper av den grunn.

Før løpet i den italienske høyden var budskapet hans nemlig at en VM-generalprøve ikke bør være for bra eller for dårlig.

Den ble i hvert fall ikke for bra.

På de 15 kilometerne i klassisk stil i Cogne, samme distanse som han skal gå i VM den 27. februar, hadde Tønseth aldri sjanse på teten. Til slutt endte han som nummer 18, hele 1.56,7 minutter bak russiske Aleksander Bolsjunov.

– Det var en dårlig dag. Jeg merket det tidlig på første runden at det her blir strabasiøst, sier en sliten Didrik Tønseth til NRK.

– Jeg tror ikke vi skal være bekymret. Han må følge sin plan og så håper vi at det går bra, legger Torgeir Bjørn til.

Bolsjunov var på sin side i en egen klasse og vant rennet på overlegent vis. Han hadde 43,7 sekunder ned til finske Iivo Niskanen på 2. plass og 55,9 sekunder ned til landsmann Aleksander Bessmertnykh på tredje.

Hans Christer Holund var den andre VM-klare nordmannen som gikk 15-kilometeren i Cogne. Han endte som nummer åtte, 1.27,5 bak Bolsjunov.

– Det var bra fra tre kilometer og inn til mål, men jeg var litt forsiktig i åpningen. Jeg tenkte det kunne være smart i høyden, men det gikk altfor sakte. Men jeg er veldig fornøyd med løpet derifra og inn, sier han til NRK.

Martin Løstrøm Nyeneget ble beste nordmann på plassen foran Holund. Han kom altså på 7. plass i rennet som flere av de aller største norske favorittene valgte å stå over.

Resultater

1. plass: Aleksander Bolsjunov, 34.34,4

2. plass: Iivo Niskanen, +43,7

3. plass: Aleksander Bessmertnykh, +55,9

—

7. plass: Martin Løwstrøm Nyeneget, +1.22,1

8. plass: Hans Christer Holund, +1.27,5

9. plass: Vebjørn Turtveit, +1.34,0

14. plass: Mathias Rundgreen, +1.53,5

18. plass: Didrik Tønseth, +1.56,7

20. plass: Daniel Stock, +2.05,0

21. plass: Mattis Stenshagen, +2.08,0

