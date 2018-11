HEIAGJENG: Therese Johaug på toppen av den siste bakken før innspurten på stadion. Folket på stadion heiet aktivt på Johaug. Foto: Olsen, Geir

Derfor er Johaug fortsatt stjerne blant det norske folk: – Fremstår ikke som skurk eller jukser

LANGRENN 2018-11-17

BEITOSTØLEN (VG) Therese Johaug (30) ble fulgt av jubel i sesongstarten, men er forberedt på negative reaksjoner i Finland neste helg. Johaugs personlighet, og at hun ikke har fremstått som jukser, gjør at hun fortsatt har stjerneposisjon i Norge, mener reklametopp Kjetil Try.

Johaug vant sesongåpningen på Beitostølen fredag, to og et halvt år etter sist renn og det satte følelser i sving blant foreldre, støtteapparat og skistjernen selv.

– Det har vært en drøm om at det første skirennet jeg skulle gå, skulle jeg vinne, og det klarte jeg i dag og det er stort, sier Johaug til VG.

Forventer annen velkomst

I et møte med VG noen uker før sesongstart fortalte Johaug at hun ikke har hatt dårlige opplevelser i møte med folk, etter at dopingsaken smalt i oktober for to år siden. Nå venter hun at hun kan få andre reaksjoner i Finland under verdenscupåpningen i Kuusamo neste helg.

– Jeg er veldig forberedt på at jeg kan få en annen velkomst der, enn det jeg har fått her. Det er bare for meg å sette på skyggelapper og ha fokus på meg selv. Jeg vet hvem jeg har rundt meg. Så får de andre gjøre det de mener, føler og vil. Vi er forskjellige alle sammen og det må jeg bare respektere, sier Johaug.

Før sesongstarten viste et popularitetsbarometer fra analyse- og rådgivningsselskapet Sponsor Insight, omtalt av TV 2 , at hun nå er den tredje mest populære utøveren i Norge, mer enn to og et halvt år etter forrige skirenn, bak Aksel Lund Svindal og Johannes Høsflot Klæbo. Da hun var utestengt i fjor, var hun på 4. plass i denne målingen. På Beitostølen var publikums lydnivå høyt da Johaug forserte opp den siste bakken.

Johaugs manager Jørn Ernst hadde tårer i øynene da skistjernen ble intervjuet på Beitostølen. Han har gjort det klart at det ikke var noen selvfølge at Johaugs posisjon skulle bli god etter saken.

– Hun hadde en solid posisjon før dette skjedde. Omdømmemessig har hun kommet godt ut av dette, sier Ernst.

Flere årsaker

Reklametopp Kjetil Try , i Try Reklamebyrå, tror det er flere årsaker til at Johaug har stått sterkt i det norske folk under dopingdommen og frem til comebacket.

– Johaug fremstår ikke som skurk eller jukser. Det er det ingen som tror. Hun har vært klønete og gjort en menneskelig feil, sier Try.

Han mener Johaugs personlighet også har spilt inn.

– Det er ingen ulempe å være ei jente veldig mange liker og synes er sympatisk. Johaug er på en måte ei solskinnsjente som har veldig mange av verdiene som mange syns er flott i Norge, sier Try.

Han mener at den kombinasjonen og det at et fåtall nordmenn tror hun skulle jukse, gjør at mange tenker at saken har fått et urettferdig utfall for Johaug.

Og han mener det var en mye tøffere oppgave for Northug å bli folkets helt igjen, etter promillekjøringen våren 2014.

– Folket tilgir Petter Northug som kjørte i fylla og krasjet, og alle gledet seg over at han kom tilbake og vant skirenn. Det er klart dét skulle være mye vanskeligere å tilgi enn en uskyldig blid Johaug, som gjør en tabbe. Det Northug gjorde i fylla er litt mer enn en tabbe, sier Try.

Skryter av håndteringen

PR-rådgiver Rune Brynhildsen, som også har representert flere profilerte norske idrettsutøvere, mener Johaugs historie før dopingdommen spiller inn.

– Når man hverken har bulker eller riper lakken fra før tåler man en trøkk i mye større grad enn en del andre, sier Brynhildsen.

Han har jobbet mye med krisekommunikasjon og mener Johaug-teamet har lyktes med nettopp dette i årene før comebacket i sporet.

– Et av hovedmantraene i krisehåndtering er at det ikke er krisen i seg selv som avgjør om man kommer styrket eller svekket ut av saken. Det er håndteringen av den. Det betyr at om den største krisen håndteres riktig kan man snu det katastrofale til noe positivt. Det har de gjort, sier Brynhildsen.