Kommentar

Johaug viste mental råskap: Parademarsjen er et punktum. Og en begynnelse.

SEEFELD (VG) Therese Johaug kan la følelsene flomme etter et ekstremt fortjent VM-gull. Marerittet har vært langt og vondt, men nå kan dopingboken lukkes for godt.

Tåken lå tett over den vakre alpebyen i morgentimene, men solen rakk akkurat å titte frem i tide, som en tydelig parallell til hva dagens ubestridte hovedperson har opplevd.

Det har vært grått og vått, men nå kan Therese Johaug stråle alt hun bare orker.

Etter å ha parkert nærmeste konkurrent med nesten et minutt, i det som var en ekstrem maktdemonstrasjon, var den en urkraft over gledeshylet i målområdet, før hun sank sammen på bakken. Men med den ekstreme seiersmarginen, rakk Johaug selvsagt fint å komme seg opp igjen i tide til å juble Ingvild Flugstad Østberg inn til sølv på 15 kilometer fellesstatr med skibytte.

Resten av historien er pur glede, glede, glede.

Therese Johaug var helt suveren på 15-kilometeren med skibytte.

Men det er ingen selvfølge at denne beretningen skulle ende med at hun kom tilbake som verdens suverent beste skiløper på kvinnesiden.

Det vitner om en mental styrke av de helt sjeldne, og innsatsen til teamet rundt henne har også vært avgjørende for å få viljen og motivasjonen på rett kurs, selv om dopingdommen førte til at to fulle sesonger gikk fløyten.

På denne dagen er det et opplagt narrativ hvordan Therese Johaug kapret gullroten som har vært der på grå treningsdager mens andre fikk konkurrere, nemlig å oppnå drømmen om å stå øverst på pallen på den store scenen igjen.

Men når de hjerteligste gratulasjoner er overbragt, og de fortjener Johaug virkelig, er det også grunn til å tenke litt over hvordan vi nå skal forholde oss til historien om løperen fra Dalsbygda.

For det første er det logisk at denne bragden er et siste kapittel - nå er hun verdensmester igjen etter at en straff er sonet.

Det er dermed liten grunn til at hennes videre prestasjoner skal kobles til dopingutestengelsen ved hver eneste korsvei. Dette er en form for punktum for en del av livet hennes. Og det er samtidig en begynnelse for det som kan bli en eneste lang gullfest.

Selv om hun har bikket 30 år, er det utallige muligheter igjen til å komplettere samlingen.

Men samtidig som det er lite poeng i å trekke frem utestengelsen ved hver korsvei fremover, er det også viktig å få slutt på forsøkene på å omskrive historien.

Dopingsaken mot Therese Johaug er avsluttet kapittel, ikke ulikt et mattestykke der de ulike delene går opp. Hun begikk en feil, fikk en straff innenfor et påregnelig spekter, og kan etter endt soning konkurrere like fritt som alle andre.

La oss derfor slippe mer ordkløveri om definisjonen av doping, eller rop om urettferdig behandling, og i likhet med hovedpersonen selv bare konstatere at hun hadde et ansvar selv.

Nå er det fremtiden hennes det gjelder, og den kunne knapt vært lysere. Triumfene kommer til å fortsette å strømme inn, hun er brennhet i sponsormarkedet og populariteten i det norske folk kunne knapt vært større.

Nå fortjener Therese Johaug virkelig å sole seg i glansen her i høyden - etter å ha vist at ingen kvinner i verden er i nærheten av henne på ski.

Gratulerer!