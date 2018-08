NÆRE VENNINNER: Marit Bjørgen og Vibeke Skofterud, her fra verdenscupåpningen på Sjusjøen en novemberdag i 2011. De ble henholdsvis nummer én og tre i rennet. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Skofterud rørte alle den siste kvelden med gjengen

Publisert: 01.08.18 08:10

LANGRENN 2018-08-01T06:10:17Z

SANDNES (VG) For mange av de norske landslagsprofilene ble 15. juni den siste dagen de fikk møte Vibeke Skofterud (38). Det kommer de ikke til å glemme med det første.

«Vibeke leverte en rørende, humoristisk tale. Hun var uformell og formell om hverandre, og strålte som en sol. Det var Vibeke fra sin beste side».

Det er slik Skofterud beskrives av flere av dem som var til stede for halvannen måned siden.

Overraskelsesfest

Anledningen var den endelige avslutningen for Marit Bjørgen og hennes fantastiske karriere. Langrennsjentene, medieansvarlig Gro Eide, og landslagets sponsorer hadde sammen pønsket ut en overraskelsesfest for skidronningen. I planleggingen ble talere bedt om å melde seg. Blant dem var Vibeke Skofterud . Naturligvis.

Hun var nære Marit Bjørgen. De hadde vært på lag sammen gjennom over et tiår.

Les også: Bjørgen om Skofteruds bortgang: - Jeg skjelver og er i sjokk

– Svært rørende

Bjørgen meddelte at hun var i sjokk, skalv og var fullstendig lamslått over beskjeden om at hennes venninne, både på landslaget og utenfor skisporet, var omkommet i en vannscooter-ulykke. Hun fortalte at «det kom til å bli umulig å fylle tomrommet etter Vibeke».

– Svært rørende, sier landslagssjef Vidar Løfshus om Skofteruds hyllest av Bjørgen denne sommerdagen.

– Vibeke fra sin beste side

Jenta fra Rognes ble overrasket da Skofterud foran rundt 100 gjester på plass i Holmenkollen restaurant dro de inviterte gjennom et langt langrennsliv. Da Skofterud viste frem bilde på bilde fra deres liv i sporet, og ikke minst utenfor, ble stemningen svært god.

– Det er hun og Kristin Størmer Steira som har fulgt Marit lengst som utøvere. Talen var artig og fin, både formell og uformell, det handlet om alt de har opplevd sammen. Om alt fra plattfest i Budalen (ved Bjørgens hjembygd Rognes) til OL-gull. Når Vibeke tar en sånn plass i en sånn forsamling, så viser det at hun hadde mange talent, sier han.

– En veldig fin og kul tale. Den viste Vibeke fra sin beste side. Hun var en nydelig person og uten tvil en god venninne. Talen hennes var den beste og hun viste frem veldig mye artig som de to hadde gjort gjennom årene. Hun var hel ved og en person som alle likte, sier Emil Iversen.

Les også: Langrenns-Norge i sjokk: - Det blir et kjempesår. Det blir stor sorg

– Hun strålte

– Det var en flott seanse. Vibeke hadde mye flott å fortelle om Marit, noe som i seg selv ikke er så vanskelig, men hun gjorde det på sin måte. Vibeke var en vanvittig kul dame, alltid blid, og som det var umulig å ikke like, sier Pål Golberg.

– Hun strålte, som alltid, som en sol under avslutningsfesten. Holdt et utrolig fint og artig innlegg for Marit. Helt uvirkelig at hun nå har gått bort, sier Sjur Røthe.

OL-vinner Ragnhild Haga synes det er uvirkelig at Skofterud nå er borte.

– Hun holdt en av kveldens beste taler på avslutningen for Marit. Vibeke kombinerte humor og alvor og levde seg virkelig inn i talen. Hun tegna et utrolig flott og presist bilde av Marit. Jeg satt igjen med inntrykket av at hun mente mennesket alltid er viktigere enn idrettsutøveren. Jeg tror hun rørte ved alle i det rommet den kvelden, sier Haga.

Les også: Bestevenninnen om Skofterud: - Trodde hun var uovervinnelig

– Tok ethvert rom med sin tilstedeværelse

Kari Øyre Slind sier man får en plutselig vekker på hvor fort ting kan snu i livet etter at Skofterud omkom natt til søndag.

– Det er veldig rart å tenke på at det bare er uker siden jeg flirte meg i hjel av en vanvittig god tale av Vibeke i Marits avslutningsfest – og at vi festet sammen. Det er litt vanskelig å skjønne. Livet går fra å føles så solid og udødelig, til sårbart. Man blir sittende og tenke på alle små tilfeldigheter som hadde gjort at hun hadde vært blant oss i dag, sier landslagsløper Kari Øyre Slind.

Også allroundtrener, Eirik Myhr Nossum, sier han husker talen veldig godt.

– Den var på sett og vis var så definerende for hvordan Vibeke var. Hun tok ethvert rom med sin tilstedeværelse, sin humor og sitt blide oppsyn. Dette blandet med hennes vennskap med Marit, gjorde talen personlig og høytidelig, samtidig som vi alle fikk oss en god latter gjennom enkelte avsløringer, sier Myhr Nossum.

– Vibeke gjorde langrenn kult igjen

Hans Christer Holund var sammen med Simen Hegstad Krüger på fest i regi av Lyn Ski da Bjørgen rundet av karrieren med ski-kollegene, men Lyn-løperen har likevel følgende å si om Skofterud:

– Vibeke var ingen A4-skiløper som gikk i treningsklær fra morgen til kveld, spiste havregryn til frokost og som fokuserte på «arbeidsoppgaver» idet hun ble intervjuet etter renn. Hun var ekte, ærlig og kjapp i replikkene. Smilte med hele ansiktet når hun var glad og gadd ikke holde tårene igjen når hun var skuffet. Hun gikk i fargerike klær, kjørte sportsbil, tok salto på ski og trente med headset på ørene. Vibeke gjorde langrenn kult igjen. Og når jeg ser tilbake på bilder fra 2001 til 2008 så er det lett å se hvem som var forbildet! Vibeke var en fantastisk skiløper, men en enda bedre person. Hun vil aldri bli glemt, sier Holund.

– Vibeke hadde et flott innlegg på festen til Marit. Hun hadde en flott tale som var en av kveldens høydepunkt, sier Roar Hjelmeset, tidligere landslagstrener.

VG har også forsøkt Marit Bjørgen i sakens anledning. Hun har ikke ønsket å kommentere på nåværende tidspunkt.