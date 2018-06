TILBAKE PÅ STARTLINJA: Therese Johaug var tilbake i konkurranse - men ble slått av Ingvild Flugstad Østberg (bak). Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Østberg-rykk parkerte Johaug i comebacket

Publisert: 14.06.18 20:13 Oppdatert: 14.06.18 20:34

HOLMENKOLLEN (VG) Therese Johaug (29) har ikke gått en langrennskonkurranse siden sommeren 2016. I dag var hun endelig tilbake med startnummer på brystet og rulleski under beina.

– Helt rått. Det var helt fantastisk, var Therese Johaugs første reaksjon da hun kom inn i pressesonen etter endt rulleskirenn.

Lite visste Johaug hva hun skulle gjennom sommeren for to år siden. Men det er faktisk sist gang hun konkurrerte på ordentlig vis og vi må tilbake til Lysebotn Opp sommeren 2016 for å finne hennes siste resultat i FIS’ oversikt - et renn hun for øvrig vant.

– Det er først og fremst kjempedeilig å komme til Holmenkollen i dag, få på seg startnummeret og føle litt på konkurransefølelsen. Jeg merker at jeg er litt gira og ikke klarer å gå like bra på ski som på trening, sier Johaug til VG om «comebacket» i konkurransesammenheng.

Hun endte til slutt på tredjeplass og var aldri i nærheten av Ingvild Flugstad Østberg da Gjøvik-jenta rykket av gårde på den siste runden.

– Hun gikk skikkelig bra på ski, så der har jeg noe å lære, sier Johaug om sin overkvinne.

Østberg selv var godt fornøyd med den til slutt ganske så komfortable seieren.

– Jeg synes jeg klarte å gå bra på ski, egentlig. Det var litt tungt i kvalifiseringen, men det er noe når nummerlappen kommer på, da klarte jeg å pushe litt ekstra, analyserer Østberg overfor NRK.

Ragnhild Haga ble nummer to, etter å ha gått i ensom majestet gjennom de første to rundene, grunnet en svært god prolog.

– Jeg liker å jakte selv, så det var litt uvant å bli jaktet på. Det var morsomt å kjempe litt, sier OL-vinneren fra i vinter.

Comeback

Dette var altså det aller første rennet med startnummer på for Johaug.

For på høsten for to år siden testet hun positivt for et ulovlig stoff og har sonet dopingdommen sin på 18 måneder frem til april i år.

Men i dag, 14. juni, var skistjernen tilbake under Oslo Skishow i Holmenkollen. Hennes aller første ordentlige renn etter at hun sonet ferdig dommen.

Det var også en ypperlig anledning til å måle form med resten av langrennseliten. Med 14 andre startende kvinner, blant annet flere av landslagskollegene, åpnet Johaug med en prolog på drøye fire kilometer.

Den gikk ikke fullt så bra. Johaug ble nummer fire, bak både Ragnhild Haga, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg.

Sterk jaktstart

Differansen på 18 sekunder opp til Haga tok hun med inn i jaktstarten en drøy time senere.

Johaug tok tre sekunder på landslagsvenninnen på den første av tre runder.

Etter den andre runden var Hagas forsprang bare på 6,6 sekunder.

Halvveis inn i den den tredje og siste runden forsøkte Østberg seg med et langrykk. Det skulle vise seg å holde helt inn. Haga og Johaug forsøkte å tette luken, men klarte ikke det.

I mål vant Østberg med noen sekunder ned til Haga, mens Johaug tok tredjeplassen i comebacket sitt.

