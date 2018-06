SULTEN: Petter Northug nøt solen og skifoholdene på Sognefjellet i månedsskiftet mai/juni. Etter fem år utenfor er langrennskongen tilbake på landslaget. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Guttas dom over Northug etter landslagscomebacket

Publisert: 10.06.18 08:52 Oppdatert: 10.06.18 09:06

LANGRENN 2018-06-10T06:52:35Z

Petter Northug (32) har vært på en landslagssamling etter fem år utenfor. I landslagscomebacket markerte han seg.

Neste uke møtes Northug og Johannes Høsflot Klæbo (21) i to dueller. Onsdag stiller begge i Kirkebakken Grand Prix i Hamar, dagen etter er de klare for skishow i Holmenkollen.

Klæbo har flere OL-gull enn Northug. Men Northug er VM-kongen med 13 gull.

– Det er ingen tvil om at jeg ser opp til ham. Det han har gjort i langrennssporet er jo vilt. De VM-gullene er det ikke få av. Det han har gjort for langrennssporten er noe man ser opp til. Så enkelt er det, sier Klæbo til VG.

Gikk fort

Nylig var de på samling på Sognefjellet. Den første som lagkamerater. Northug dro på skikkelig på noen av treningsøktene.

– Jeg tenkte at jeg må begynne og trene snart, og komme i gang. De gikk fort, sa Klæbo under pressedagen på landslagssamlingen.

– Har du sett Northug så kvikk i kroppen det siste året som han var på Sognefjellet?

– Nei, det er lenge siden man har sett ham sånn. Det er artig at han er pigg igjen. Det virker som om han er ved godt mot, så det skal bli spennende å følge med ham fremover, svarer Klæbo.

Didrik Tønseth tok OL-gull på stafett i Pyeongchang. Han ble verdensmester sammen med Northug på stafett i Falun (2015).

– Han markerer. Det er bra det. Petter er jo kaptein, så det er viktig at han markerer. Han er stor da vet du. Eldst i feltet, sier Tønseth til VG.

Liker å skremme

Finn-Hågen Krogh overtok Northugs stafettjobb under VM i Lahti. OL-sesongen ble en gigantisk nedtur.

Han forsøkte å følge Northug, Emil Iversen og Simen Hegstad Krüger under en intervalløkt på Sognefjellet.

Northug dro og gikk først inn.

– Han liker jo å skremme litt, men så langt syns jeg Petter virker å være litt på plass igjen i hodet, og har virkelig lyst til å komme tilbake. Det ser lovende ut, sier Krogh til VG.

Han mener det er altfor tidlig å si noen om vinteren.

– Det ser bra ut, men det er tidlig ennå. Men det er et lite tegn på at Petter kanskje har gjort litt jobb allerede, og er motivert. Så det er et godt tegn, sier Krogh.

Holund: Kan bli skummelt

Hans Christer Holund tok OL-bronse på 30 kilometer fellesstart med skibytte. Like etter leverte han sitt livs raseri da tidligere landslagstrener Tor-Arne Hetland vraket ham til stafetten.

Hetland fikk sparken etter OL , etter misnøye fra løperne.

Holund strålte med sola på Sognefjellet. Han hang seg aldri på Northug på intervalløkta.

– Det så veldig bra ut da. I følge ryktene så dro han hele veien. Om Emil eller Simen forsøkte å gå ut på siden, så dro han bare til enda hardere. Det virker som vi ser en Petter Northug i godt, gammeldags slag, sier Holund og legger til:

– Det er alltid et godt tegn. Det er viktig. Det er hodet til Petter som gjør at han er en god skiløper. Når han er i det humøret han er i nå, så kan det bli skummelt til vinteren.

Northug valgte å droppe landslaget for å satse i eget privatlag etter VM i Val di Fiemme i 2013. Etter fem år er han altså tilbake, denne gang på sprintlandslaget.

Verdenscupen i langrenn åpner i Ruka i Finland 24. november. VM i Seefeld starter om åtte måneder.