Halfvarsson om løpet mot Johaug: – Hun knuste meg totalt

Den svenske langrennsløperen Calle Halfvarsson minnes med gru den ene gangen han løp mot Therese Johaug.

– Hun knuste meg totalt.

Søndag løp Johaug inn til gull på 10.000 meter under NM i friidrett. Langrennsstjernen fra Dalsbygda vant på tiden 32.20,87, noe som er ny mesterskapsrekord og den femte beste tiden av en norsk kvinne noensinne. Tiden er også innenfor EM-kravet.

Tidligere i sommer var hun også suveren under Oslo Skishow:

Den svenske langrennsprofilen Calle Halfvarsson sier til Aftonbladet at han ikke er overrasket over at Johaug løper så godt, og minnes godt at han selv har løpt mot henne.

– Jeg har selv møtt henne i ett løp og da knuste hun meg totalt. Det var riktignok bare oppover, men jeg var ikke den eneste dyktige skiløperen som ikke klarte å henge med. Også Petter Northug fikk juling av henne da, sier svensken.

Selv sier Halfvarsson at han ikke hadde hatt sjans dersom han skulle stilt opp i det svenske mesterskapet i friidrett, og at han hadde sett ut som en flodhest sammenlignet med de øvrige friidrettsutøverne.

– Jeg er ingen dårlig løper, men måtte nok veie 20 kilo mindre.

