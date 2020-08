Tok kontakt med folk rundt Northug: Skiforbundet varslet bekymring

TRONDHEIM (VG) Petter Northug opplyste fredag at han prøvde kokain første gang måneden etter at han la opp som landslagsløper. Langrennssjef Espen Bjervig sier han har vært bekymret og at han har tatt opp ryktene om festlivet med folk rundt skistjernen.

Oppdatert nå nettopp

Northug fortalte om et alvorlig alkohol og rusproblem da han møtte pressen i Trondheim fredag. Han fortalte da også at han var klar over at det har gått rykter om hans livsførsel og bekreftet at det har vært folk rundt ham som har uttrykt bekymring.

– Er det første gang du har snakket med noen om at du har et problem, denne uken?

– Ja, det har vært første gang jeg har snakket om at jeg har et problem og lagt meg helt flat, sier Northug på spørsmål fra VG.

– Har du benektet overfor venner og familie på spørsmål?

– Nei, jeg har ikke fått direkte henvendelser. Det har gått rykter og mange som har spurt litt, men jeg fornektet det egentlig og holdt det til meg selv, sier Northug,

Northug forteller at han levde et annet liv på siden av hva folk rundt ham har trodd. Han ville ikke navngi folk rundt ham som har vært bekymret.

– Nei, det tror jeg ikke jeg skal gå inn på, men det er folk i min nærmeste krets, sier Northug.

På spørsmål om når han forsøkte kokain for første gang svarte Northug at det skjedde i januar 2019. Det var en måned etter at han la opp.

Han var da fortsatt under kontrakt med Skiforbundet. Senere på vinteren var han TV-profil for TV 2 under VM i Seefeld.

Espen Bjervig, langrennssjef i Skiforbundet, erkjenner at han var rystet over alvorlighetsgraden i det Northug fortalte, uken etter at skistjernen ble stoppet i 168 kilometer i timen og senere også er blitt siktet for ruspåvirket kjøring og oppbevaring av narkotika.

les også Politiet etter pressekonferansen: Northug-avhør når blodanalysen er klar

– Det er en tøff historie han forteller, både når det gjelder bilkjøring og hvor omfattende den faktisk har vært og problemer med narkotika og rus, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Northug fortalte at festingen og dopbruken har utviklet seg til å dreie seg om tre til fem dager i uken i perioder og at det var spesielt heftig i fjor sommer. Festingen tok seg opp også dette sommerhalvåret, før han ble stoppet av politiet:

– Jeg har et alvorlig rusproblem, bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Og det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg, sa Northug.

Espen Bjervig bekrefter nå at han fikk høre mange rykter rundt Northugs utsvevende livsførsel og byliv og at det førte til at han tok opp dette med folk rundt Northug.

– Visste du noe om at han slet?

– Jeg har ikke konkret visst noe. Men det har versert mye rykter om Petters livsstil og uteliv på byen. Jeg har ikke pratet direkte med Petter om ryktene etter at han ga seg. Men jeg har pratet med personer rundt ham, sier Bjervig til VG.

– Har du vært bekymret?

– Ja, jeg følte det var riktig å gi beskjed om denne type rykter. Jeg er jo ikke selv så mye på byen og har ikke grunnlag for å vite, men jeg følte det var grunnlag for å varsle om at det gikk den type rykter, sier Bjervig.

– Hvem gikk du til?

– Det er personer han har jobbet med. Men jeg vil ikke gå ut med navn, sier Bjervig.

BEKYMRET FOR RYKTENE: Langrennssjef Espen Bjervig her sammen med landslagstrener Eirik Myhr Nossum, Northugs tidligere trener og venn. Foto: Terje Pedersen

Lederen for norsk langrenn sier at han ikke kjenner til at det har kommet konkrete bekymringsmeldinger om Petter Northug inn til Skiforbundet. Han var landslagssjef under det siste året av Northugs karriere før trønderen la opp i desember 2018.

– Vi har ikke hatt tett kontakt, men periodevis kontakt med Petter både når det gjelder den kommersielle avtalen med brillene og gjennom hans ekspertrolle for TV 2 på skirenn, sier Bjervig.

Han sier de ikke er koblet på i den øyeblikkelige hjelpen rundt Northug, som skistjernen selv opplyste om.

– Vi ønsker å hjelpe der vi kan hjelpe og med det Petter eventuelt ønsker hjelp til. Man kan si at vi kanskje burde fanget opp dette. Men som Petter selv sier så var han god til å skjule dette, sier Bjervig.

les også Northug kjørte i over 200 km/t – og hadde 40.000 kroner i bilen

Bjervig sier han er klar over at det kom til å bli en stor overgang for Northug fra enorm eksponering til et liv med en annen jobb og mindre eksponering. Men hans inntrykk var likevel at denne overgangen så ut til å gå bra. Han innser nå at det ikke var sannheten.

LA OPP: Petter Northug la skiene å hylle i desember 2018. På fredagens pressekonferanse sa han at han prøvde kokain for første gang måneden etter. Foto: Krister Sørbø

Bjervig bekrefter nå at det kan drøye lang utover høsten før det blir noen avklaring rundt sponsoravtalen Northug har med Skiforbundet, som strekker seg over flere sesonger. For før avklaring skal de ha et møte på et tidspunkt, men Bjervig regner med at det vil drøye.

– Vi har ikke hatt direkte kontakt. Han skal få lov til å summe seg og det er mange andre han vil prate med først, sier Bjervig.

Northugs tidligere manager Are Sørum Langås bisto Northug i forbindelse med pressekonferansen, men gjør ikke mediehenvendelser utover dette. VG har ikke fått kontakt med Northugs forretningspartner Jon Inge Gullikstad denne uken.

Publisert: 22.08.20 kl. 08:40 Oppdatert: 22.08.20 kl. 09:05

Mer om Langrenn

Fra andre aviser