Advarer lagvenninner mot «Johaug-trening»: – De vil ødelegge seg helt

FONT-ROMEU (VG) Therese Johaug (31) mener det vil være idiotisk for mange av landslagsløperne å henge på henne på trening. Trener Geir Endre Rogn har tatt grep for at utøvere ikke skal gå i veggen bak lagets stjerne.

For Johaug er enda mer overlegen på treningene med landslaget, både på mange hardøkter og langturer, enn i konkurranser. Det bekrefter både løpere og landslagstrener. Og avstanden til store deler av laget er til tider stor under en oppkjøring der Johaug blir sett på som enda sterkere.

– Det er helt toskete om de skal følge meg på langturer på rulleski her og på løping. De vil ødelegge seg helt, sier Therese Johaug til VG.

Tidligere på dagen gjennomførte hun og landslaget halvannen time på rulleski før de løp tilbake på stier i fjellet til landslagets hotell i Sør-Frankrike på rundt 1750 meters høyde. Fellesøkten endte sammen med landslagstrener Geir Endre Rogn og Ingvild Flugstad Østberg, som hun også har gjennomført privat høydeopphold med i sommer. Østberg er den Johaug trener en del av øktene med på laget.

– Nå er det et veldig ungt lag med mange yngre jenter. Det sier seg selv at de ikke har den erfaringen jeg har. De har ikke så mange treningstimer i banken og har heller ikke vært så mye i høyden jeg har vært, sier Johaug, som dominerte stort i sporet sist sesong:

Landslagstrener Geir Endre Rogn er klar på at utøvere ikke skal strekke strikken bak Johaug, fordi hun er på et så høyt nivå.

– Ja, de er på et tidligere steg i karrieren og på et annet sted fysisk, spesielt i motbakkene. Evnen til å tåle trening er så forskjellig, spesielt i høyden. Vi er nødt til å ha store forskjeller på hva utøverne driver med. Noe annet ville vært uforsvarlig, sier Rogn, som av og til må trå til for at Johaug skal få matching under harde motbakkedrag på barmark.

ENSOM I FRONT: Therese Johaug under motbakkeøkt i Torsby i august. Foto: Nils Christian Mangelrød

Han sier landslaget på samling dette året har lagt opp treningen mer etter snittet av laget og at Johaug selv må legge på mer trening. Johaug går også i likhet med Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng med tyngre motstand på rulleski.

– Når vinteren kommer kan mange av dem slå meg. Det er ikke noe fasitsvar på det. Folk må ta det på sitt nivå. Det er i alle fall viktig for de yngre at det ikke blir «lapskaustrening», at de skal forsøke å henge med på alt. Da blir det rolige ikke rolig og det harde ikke hardt fordi man er sliten og ikke klarer å ta seg ut, sier Johaug.

Ragnhild Haga (28), olympisk mester på 10 kilometer i 2018, forteller at Johaug forsvinner sammen med herrene når lagene trener sammen på langturer. Hun tror det er bra å advare de yngre løperne, men at det samtidig er bra å kjenne på nivået.

– Vi er utrolig privilegerte på hardøkter der vi ser hvor verdens beste befinner seg og kan måle oss selv ut fra det. Jeg tenker det er todelt. Det er litt farlig, men også utrolig bra å ha en løper som Therese på laget sportslig sett, sier Haga.

Tiril Udnes Weng (22) forteller om store avstander mellom Johaug og de bakerste på tøffe motbakkeøkter.

– Det er naturlig ikke å henge på henne. Men når vi går her i høyden går vi på lettere hjul. Da kan vi faktisk henge på noen sekunder uten å bli gått fra, sier Udnes Weng.

