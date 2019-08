JEVNT: Pål Trøan Aune ble nummer to på sprinten i Aure, bak Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Ned Alley/NTB scanpix

Konkurrent med melding om Klæbo etter seier: - Har jævlig lyst til å slå ham

AURE (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) og Ane Appelkvist Stenseth (24) vant sprintkonkurransene under Toppidrettsveka.

I herrens finale ledet Pål Trøan Aune (27) til det gjensto rundt 50 meter. Da satte Klæbo inn et voldsomt taktskifte, staket seg forbi og krysset målstreken først.

– Det var en fin fight. Det var glatt i svingene, så jeg tok ingen sjanser. Da det ble rett strekk, var det bare å dra til. Jeg var heldigvis litt piggere enn Pål, forteller Klæbo til VG etter å ha kommet seg i ly for regnet i Aure.

22-åringen har bare hatt én økt dedikert til øvelsen siden sprinten i Drammen sist sesong. Derfor var det betryggende for ham å vinne.

Innbitt Aune

27 år gamle Aune var derimot litt frustrert etter å ha sett Klæbo spurte forbi ham på oppløpet.

– Jeg er ikke fornøyd med de siste 50 meterne. Da setter han meg på plass. Jeg dro mye i hele dag. Jeg mangler fortsatt det lille giret til å kunne takle det. Men jeg kunne ikke gjort så mye annerledes. Ønsket mitt var å komme først inn, og det klarte jeg.

– Hvordan opplevdes det da Johannes satte inn det siste giret på slutten?

– Forskjellen er at han klarer det, mens jeg er nok et lite hakk for stiv. Det er det alt handler om, å komme i posisjon og ikke bli stiv. Han er olympisk mester og verdensmester. Det er en fin målestokk, men jeg har jævlig lyst til å slå ham, sier Aune til VG og smiler.

Det samme gjør Klæbo da han hører meldingen.

– He-he. Pål er en fin fyr. Vi har jo trent en del sammen. Jeg håper at han tar det siste, lille steget. Han har jo vært i finaler i verdenscupen tidligere. Et lite steg til, så er han helt oppi der, sier fredagens vinner.

PÅ PALLEN: Aune og Klæbo ble nummer to og én. Foto: Ned Alley/NTB scanpix

Dagen startet med fall

Etter at Heidi Weng og Aleksandr Bolsjunov vant åpningsetappen på Hitra torsdag kveld, forflyttet Toppidrettsveka seg til vakre omgivelser i Aure.

Der ble det dramatisk allerede på formiddagen. På grunn av defekte rulleski, utlevert fra Swix til samtlige utøvere for å i utgangspunktet skape rettferdige forhold, følte flere løpere seg tvunget til å bryte 25-kilometeren.

Kanskje aller verst gikk det utover svenske Frida Karlsson (20) og russiske Bolsjunov. Begge gikk i bakken da rulleskiene slo seg vrange. Sistnevnte hadde en fart på rundt 60 kilometer i timen da han havnet i asfalten.

Under sprinten var Bolsjunov uheldig igjen og ødela en stav. Det gjorde ham sjanseløs på å gå videre fra semifinalen.

Arrangøren tok grep

Problemene med skøyteskiene medførte at arrangøren endret kveldens sprint – fra fristil til klassisk.

Det var ikke optimalt for en av de andre forhåndsfavorittene, Federico Pellegrino (28). Italieneren kom seg ikke videre fra prologen, etter å ha blitt nummer 40.

– Jeg gikk like tregt her som i går, spøker Pellegrino med referanse til den nesten fem mil lange etappen på Hitra.

På sprinten skulle frekvensen selvsagt vært langt høyere, men 28-åringen forklarer løpet med at han hadde smerter.

– Jeg har vondt i ryggen. Jeg er ikke vant med å gå så lange løp som jeg gjorde i går. Jeg hadde også foretrukket å ha gått sprinten her i fristil. Jeg er en skøyter. Samtidig forstår jeg at det var riktig av arrangøren å endre – med tanke på sikkerheten. Jeg hørte at vi bare var heldige at ingen av dem som gikk tidligere i dag skadet seg skikkelig, sier Pellegrino til VG.

RÅSTERK: Ane Appelkvist Stenseth var i superform på Aure. Foto: Ned Alley/NTB scanpix

Norsk dominans

Mye bedre gikk det for Grong-damen Appelkvist Stenseth. Hun vant prologen og fortsette å herje i finaleheatene.

I kamp mot søstrene Tiril og Lotta Udnes Weng, var 24-åringen sterkest.

– Det var veldig artig. Kroppen fungerte bra, så det var kult. Det var jo litt regnvær, men jeg taklet det bra. Jeg var forsiktig i svingene, så det gikk fint, forteller Appelkvist Stenseth til VG.

Hun ble for første gang tatt ut på landslaget foran den kommende sesongen.

– Det har vært en veldig bra vår og sommer. Jeg stortrives på nytt lag. Det er veldig motiverende å trene med de jentene. Jeg føler vi jobber godt sammen og at jeg får utviklet meg på alt, egentlig. Jeg gleder meg til å jobbe med enda flere oppgaver utover høsten og vinteren.

Her kan du se alle resultatene fra Toppidrettsveka. Konkurransen avsluttes lørdag med jaktstart i Trondheim for både kvinner og menn over henholdsvis 12 km og 15 km.

Publisert: 23.08.19 kl. 19:30 Oppdatert: 23.08.19 kl. 19:50