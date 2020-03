Strålende norsk sprintdag: Klæbo suveren på oppløpet – karrierebeste på hjemmebane for Skistad

KONNERUD/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo gjorde jobben på oppløpet, og vant på Konnerud. I kvinnefinalen fikk Kristine Stavås Skistad «den sure 4.-plassen».

Oppdatert nå nettopp

Hele fem nordmenn kom seg til herrefinalen onsdag, som på grunn av snømangel ble flyttet fra Drammen sentrum til Konnerud.

Der lå en lueløs Johannes Høsflot Klæbo lenge og lurte litt bak i feltet, før han eksploderte inn i siste bakken.

– Jeg synes det ble et vanskelig skirenn. Det er mye svinger og det favoriserer de som ligger foran. Med forholdene i dag er det ett spor som går, og det er vanskelig å komme seg forbi, men det var veldig artig å vinne, sier Klæbo etter seieren.

Han kom som andremann inn på oppløpet, og slo knockout på Eirik Brandsdal. Dermed ble det nok en sprintseier for trønderen.

OVERLEGEN: Johannes Høsflot Klæbo var lynrask på oppløpet, og rakk et lite vink til publikum før han krysset streken. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Håvard Solås Taugbøl klarte også å kaste frem en lang tå for å stjele 2.-plassen fra Brandsal, mens Sindre Bjørnestad Skar kom på 4.plass. Dermed ble det firedobbelt norsk i løypen rett utenfor Drammen.

Pallen glapp for Skistad: – Surt

I kvinnefinalen ble det en annen historie. Da Maiken Caspersen Falla røk ut allerede i prologen, så var det kun Kristine Stavås Skistad av de norske kvinnene som klarte å ta seg til finalen. Der traff 21-åringen godt fra start, og lå lenge foran.

– Er utholdenheten god nok? spurte NRKs ekspert Torgeir Bjørn på lufta.

Litt problemer fikk hun i den siste bakken – og hun var fjerde kvinne på toppen.

På oppløpet var hun ikke rask nok til å hente de foran, og endte på 4. plass. Svenske Jonna Sundling vant foran Nadine Fähndrich og Linn Svahn.

– Jeg er fornøyd med at det begynner å gå bedre, men det er surt å bli slått av to svensker på hjemmebane. Jeg får bare jobbe videre, og huske at svenskene slo meg på hjemmebane til neste år, sier Skistad til VG.

– Føler du at det redder sesongen din?

– Det redder ikke sesongen, men det gjør den litt bedre.

Se innspurten:

Dette er første gang arrangøren må flytte Drammen-sprinten som har foregått i sentrum siden 2003, noe som gjordet rennet ekstra spesielt for nettopp Skistad.

21-åringen går nemlig for Konnerud, og fikk muligheten til å gå et verdenscuprenn i løypene hun har lagt ned tusenvis av treningstimer opp gjennom årene.

HJEMME: Kristine Stavås Skistad imponerte i sitt første verdenscuprenn på Konnerud, og endte på 4. plass. Det er hennes beste plassering noensinne. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Sprintkometen så råsterk ut i den siste av de to semifinalene, og tok seg greit videre, men NRK-ekspertene spekulerte i at den korte hviletiden før finalen kunne bli avgjørende.

– Jeg er litt redd for at hun har hatt litt kort pause frem til finalen, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland før finalen.

STERK: Skistad herjet i semifinaleheatet, men slapp forhåndsfavoritt Linn Svahn forbi på oppløpet. I finalen var det Svahn som snøt henne for pallplass. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Klæbo fikk svenskehjelp

På herresiden fikk Johannes Høsflot Klæbo hjelp fra svenske Teodor Peterson, som denne uken offentliggjorde at han legger opp etter sesongen. Svensken spurtslo Federico Pellegrino, og slo ut det italienske sprintesset i kvartfinalen – men i semifinalen ble det en uhyggelig avslutning på rennet for Peterson.

I samme heat som Klæbo, Valnes, Brandsdal og Skar gikk svensken i bakken i en sving, og måtte se finaledrømmen glippe.

De fire nordmennene gjorde opp om finaleplassene, og Klæbo tok den foran Valnes – men tiden var god nok til å sende alle fire videre. I det andre heatet gikk Taugbøl videre foran Bolsjunov.

VIDERE: Klæbo tok seg enkelt videre fra kvartfinalen, med Calle Halfvarsson noen meter bak. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Nå har Klæbo et meget godt grep rundt sprintkula i verdenscupen, men i det totale sammendraget ser det ut til å bli for langt opp til Aleksandr Bolsjunov som leder. 410 poeng skiller Klæbo og Bolsjunov i sammendraget nå.

Publisert: 04.03.20 kl. 16:54 Oppdatert: 04.03.20 kl. 17:47

Fra andre aviser