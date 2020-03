HJEMME: Kristine Stavås Skistad imponerte i sitt første verdenscuprenn på Konnerud, og endte på 4. plass. Det er hennes beste plassering noensinne. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Karrierebeste for Skistad - nå er hun skeptisk til landslaget

KONNERUD/OSLO (VG) Kristine Stavås Skistad presterte karrierebeste onsdag, men blir neppe å finne på landslaget neste sesong.

Under dagens sprint på Konnerud ble hun nummer fire. Fra før hadde hun en femteplass fra Lillehammer i desember 2018 som best. Allerede da ble hun VM- og landslagsaktuell.

Da landslagsuttaket kom i fjor ble det drama da Kristine Stavås Skistad ble vraket og plassert på rekruttlandslaget.

Den gang stusset hun på hvorfor hun ble utelatt etter en god sesong og et godt VM, og mente hun kunne blitt rågod ved å trene med de beste.

– Jeg tror jeg kunne blitt rågod ved å trene med dem, men nå står jeg litt mer fritt. Det har pleid å funke det også. Jeg får bare gjøre det beste ut av det, sa Skistad da landslagsuttaket kom i april i fjor.

Men etter en særdeles skuffende sesong er tonen en helt annen nå. Hun vil helst ha et damesprintlag, noe som ikke eksisterer. Må hun velge mellom landslaget og rekruttlaget sier hun dette:

– Jeg er litt delt, kanskje rekrutt.

For mens hun ikke var glad for et år siden, så er rekruttlaget bra nå.

– Jeg er fornøyd med rekruttlaget, sier Skistad.

Landslagstrener Geir Endre Rogn sier det kan være fornuftig å fortsette på rekruttlandslaget.

– Hun har likt seg godt der og fått bra matching på mange ting. Og det var ikke det at hun var på rekruttlaget som gjorde at første del av sesongen ikke ble helt ideell.

Kunne sesongen gått enda verre om hun hadde vært på lag med Johaug og prøvd å henge på henne?

– Der ville hun fått færre å trene med på øktene. Det er det som har vært fordelen nå med det laget hun er det flere på hennes nivå på flere økter, avslutter Rogn som legger til at hun har fått bra matching på fart med løpere som Mathilde Myhrvold og Julie Myhre.

Pallen glapp for Skistad: – Surt

Da Maiken Caspersen Falla røk ut allerede i prologen, så var det kun Kristine Stavås Skistad av de norske kvinnene som klarte å ta seg til finalen. Der traff 21-åringen godt fra start, og lå lenge foran.

– Er utholdenheten god nok? spurte NRKs ekspert Torgeir Bjørn på lufta.

Litt problemer fikk hun i den siste bakken – og hun var fjerde kvinne på toppen.

På oppløpet var hun ikke rask nok til å hente de foran, og endte på 4. plass. Svenske Jonna Sundling vant foran Nadine Fähndrich og Linn Svahn.

– Jeg er fornøyd med at det begynner å gå bedre, men det er surt å bli slått av to svensker på hjemmebane. Jeg får bare jobbe videre, og huske at svenskene slo meg på hjemmebane til neste år, sier Skistad til VG.

– Føler du at det redder sesongen din?

– Det redder ikke sesongen, men det gjør den litt bedre.

Se innspurten:

Dette er første gang arrangøren må flytte Drammen-sprinten som har foregått i sentrum siden 2003, noe som gjordet rennet ekstra spesielt for nettopp Skistad.

21-åringen går nemlig for Konnerud, og fikk muligheten til å gå et verdenscuprenn i løypene hun har lagt ned tusenvis av treningstimer opp gjennom årene.

