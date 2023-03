Kommentar

Fortjener å peke nese

SEILENDE INN FRA SIDEN: Anne Kjersti Kalvås «kupper» den svenske feiringen og feirer eget sølv foran det svenske laget.

PLANICA (VG) Den norske kvinneleiren har rett til å hovere over at vinteren er langt lysere enn mange spådde. Likevel forblir noen bekymringer berettigede.

På dagen da gråværet ble erstattet av strålende sol her i Planica, var det Anne Kjersti Kalvås tur til å skinne.

Etter å ha ha vært maks uheldig med corona ved forrige korsvei, er det nå bare glede å spore hos 30-åringen. I tillegg til sølvet på tremila har hun stafettgull og lagsprint-sølv med seg på flyet hjem.

Denne vakre historien om idrettsglede kompletterer et verdensmesterskap som har gitt oss flere minneverdige øyeblikk på kvinnesiden.

Jammen meg har byggmestrene Stig Rune Kveen og Sjur Ole Svarstad klart å skape en lagfølelse og en felles drive som løfter miljøet. Nå er det bare å håpe at Norges Skiforbund holder på duoen i lang tid fremover.

Når langrennsøvelsene for kvinner skal oppsummeres, er det egentlig to oppgaver i én. Ofte er idrettsprestasjoner svart eller hvitt, himmel eller helvete. Men når det gjelder den totale statusen for kvinnelandslaget, er det en sammensatt øvelse.

Miljøet selv er veldig opptatt av å ha vist kritikerne at de tok feil, at norske kvinner kan sparke fra seg også uten Therese Johaug. De har all rett til å peke nese, og det er helt sant at det er leverte mye sterkt i sporet denne vinteren.

Likevel blir det en anelse for enkelt om vi bare skal rosemale ståa etter det vi har vært vitne til disse dagene i Slovenia. Bildet er nemlig langt mer nyansert enn det man kan få inntrykk av midt i medaljejubelen.

Vi skal virkelig glede oss over en herlig stafett, et sølv på lagsprint og de individuelle prestasjonene til Astrid Øyre Slind og Anne Kjersti Kalvå.

Men miljøet gjør seg samtidig en bjørnetjeneste dersom de blir altfor hårsåre når det påpekes at mye jobb må gjøres for å holde tritt med Sverige fremover.

Fasit er vel at glasset både er halvfullt og halvtomt, og da må det snakkes om både suksesser og utfordringer.

Det er god humor i at Tiril Udnes Weng & co brukte bildefiltre i sosiale medier til å le av problematisering av aldersforskjellen mellom norske og svenske utøvere.

Det betyr imidlertid ikke at bekymringen om etterveksten er uberettiget. Ingen er fritatt fra tidens tyngdekraft, og alt er ikke rosenrødt hva gjelder etterveksten etter dagens største navn.

Sølvvinner Kalvå har passert 30 år. Astrid Øyre Slind tok en VM-bronse 35 år gammel, mens 32-åringen Ingvild Flugstad Østberg avgjorde den dramatiske stafetten.

Aldersfordelingen forblir et relevant poeng å ta tak i, selv om det ikke skal overskygge gleden over at vi har fått mange gode VM-øyeblikk fra kvinneleiren.

Det er også et faktum at landslaget sitter igjen med én individuell medalje, mens det for øvrig er utøvere utenfor systemet som har vært mest utslagsgivende for fangsten. Det kan analyseres med at det er gledelig at flere miljøer leverer, men samtidig kan vi ikke lukke øynene helt for at for få fra landslaget har levert. Det fører til at landslagsledelsen står foran et krevende puslespill foran neste sesong.

Ofte i livet er det lurt å ha flere tanker i hodet på en gang. Det er fullt mulig å gi Anne Kjersti Kalvå en solid dose hyllest og gi trenerne kred for det de har skapt på kort tid, men også beholde bevisstheten om at hegemoniet totalt sett ikke er norsk lengre på kvinnesiden.

Det er to skidronninger i dette mesterskapet, Ebba Andersson og Jonna Sundling.

Begge er svenske.

Det perspektivet er også en del av fortellingen om VM i Planica.