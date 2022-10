Johaug stusser over Sverige-stjernenes kritikk

Sveriges skistjerner Frida Karlsson, Linn Svahn og Maja Dahlqvist har kritisert at landslagsledelsen ikke har mer kontakt med dem. OL-dronningen Therese Johaug mener trioen må ta konsekvensen av å si nei til landslag.

– De må stå for sine prioriteringer. Har de valgt å stå utenfor landslaget, må de ta konsekvensene av det. Da kan de ikke komme i etterkant å forvente at de skal bli fulgt opp av dem. Det er min mening i hvert fall, sier Therese Johaug, som la opp etter sist vinter, til VG.

Frida Karlsson, Linn Svahn og Maja Dahlqvist gikk alle ut av landslaget i våres og trener privat. Men de kan likevel fremdeles representere Sverige i verdenscup og VM i Planica til vinteren.

Sist uke kom de med kritiske utsagn og hevdet at landslagets ledelse ikke har noe kontakt med dem.

Info Svenske trioen Frida Karlsson Alder: 23 år

Meritter: 3 verdenscupseirer, 6 VM-medaljer og 1 OL-medalje Linn Svahn Alder: 22 år

Meritter: 9 verdenscupseirer Maja Dahlqvist Alder: 28 år

Meritter: 3 OL-medaljer, 2-VM-gull, 5 verdenscupseirer Vis mer

– Jeg ville vært nysgjerrig. Jeg er interessert i hva andre gjør og synes det er gøy å vite hva andre driver med, og jeg er ikke engang trener, sa Dahlqvist i et felles Viaplay-intervju.

– Det føles som om de kanskje ikke er interessert, sa Karlsson.

– Signalene jeg har fått er at de vil jobbe litt ved siden av. De har ikke ønsket mye innspill. Det er informasjonen jeg fikk i fjor vår. Så jeg har ikke hatt så mye kontakt i det hele tatt, sa Svahn, som har slitt med en skulderskade siden vinteren 2021.

Den svenske landslagstreneren Stefan Thomson forstår lite av kritikken og uttalte at de har dialog med de personlige trenerne Per Nilsson (Frida Karlsson) og Johan Granath (Maja Dahlqvist).

TRONEARVING? Frida Karlsson er en av få som har slått Therese Johaug på ski de siste årene. Nå har Johaug lagt opp og tronen som skidronning er åpen.

– Jeg synes det er litt overraskende. Når det gjelder Maja og Frida har jeg hatt ganske bra kontakt med deres trenere. Så via dem har jeg ganske bra kontroll og jeg synes det har fungert bra, sa Thomson til Aftonbladet.

I etterkant av utspillet til trioen ble det møte med landslagsledelsen. Landslagssjef Anders Byström har sagt at det har vært løpende kontakt hele veien, samt dialog med de personlige trenerne og at de vet hvordan treningen og treningsdagboken ser ut for løperne.

– Jeg er helt overbevist om at når vi kommer til sesongstart så kommer alle til å dra mot samme mål, og det er å lykkes i skisporet, sier Byström til SVT.

Frida Karlsson, Linn Svahn og Maja Dahlqvist har trent en del sammen etter bruddet med landslaget. Nylig var de på felles treningsleir på den spanske øya Mallorca. Verdenscupen starter 25. november i finske Ruka.