Fem feil denne sesongen: Skjerp dere!

Norge har gjort en ny sterk sesong med Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug som ledestjerner i både OL og verdenscupen. Men alt har definitivt ikke gått på skinner, til tross for fem gull, et sølv og to bronsemedaljer i OL i Beijing.

Av Torbjörn Nordvall

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tekst og analyse av VG+ Sports langrennsskribent Torbjörn Nordvall.

Det finnes flere ting som kan gjøres bedre, og ting som ikke burde vært gjort i det hele tatt.