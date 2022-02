BAK JOHAUG: Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga og landslagstrener Ole Morten Iversen på pressetreff før lørdagens 15 km.

Mener det må tas klare grep bak Johaug: − Vi har rotet bort mye talent

Tidligere landslagstrener Steinar Mundal stiller spørsmål ved den norske treningsfilosofien i kvinnelangrenn. Han mener det må tas klare grep for å få frem den neste Therese Johaug.

Publisert: Nå nettopp

Samtidig vedgår Vidar Løfshus, som var landslagssjef fra 2011 til 2019, at utøvere ikke ble fulgt godt nok opp i hans periode.

Han tror Norge har «rotet bort mye talent» på kvinnesiden.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

– Hvordan?

– Jeg vet ikke. Vi har mistet tilnærmingen til trening fra junior og rekrutt og opp til de som skal bli aller best. Det ser ut som en del utlendinger har lykkes bedre enn oss. Vi har rett og slett mistet litt grepet, svarer Løfshus.

Steinar Mundal under VM i skiskyting i 2016.

– Se på Sverige! Det må være noe de gjør veldig riktig, spesielt på damesiden, sier Steinar Mundal før 10 kilometer klassisk i Beijing torsdag morgen.

Therese Johaug var suveren på 15-kilometeren og er nok en gang gullfavoritt. Men bak 33-åringen har det vært syltynt for Norge, som fikk kritikk for å stille med bare tre utøvere i den første øvelsen. «Ytterst pinlig», mente Aftonbladet-kommentator Kristoffer Bergström.

Helene Marie Fossesholm gikk inn til en beskjeden 18. plass, mens Ragnhild Haga ble nummer 29. «På de individuelle løpene er det bare å innse at hvis det er flere enn Therese som er med i toppen, så er det en liten skrell», innrømmer landslagstrener Ole Morten Iversen til VG.

Steinar Mundal mener det går feil vei for flere norske distanseløpere.

– Jeg er veldig skuffet over at de norske ikke presterer bedre, sier han.

Han var i en årrekke trener på herrelandslaget og har også hatt stor suksess som langrennstrener for skiskytterjentene. Nå jobber Mundal for privatlaget Team Telemark.

Mundal mener at Norge for øyeblikket mangler «en felles strategi for å få opp gode seniorløpere» på damesiden.

– Har vi riktig treningsfilosofi på hele systemet? Det er jeg litt skeptisk til. Det har blitt så veldig mange privatlag, mener han.

– Hva fører det til?

– Den gode felles treningsfilosofien, jeg er ikke sikker på at den blir gjennomført på sånne lag. Skal vi få et godt landslag, må filosofien sitte veldig i ryggmargen.

OVERENDE: Heidi Wengs coronasykdom har forsterket de norske problemene.

– Hvilken filosofi kjører dere i Team Telemark?

– Vi kjører enkel og grei filosofi som bygger oss opp hvert år. Vi prøver å ikke forsere treningen, men la mengdetreningen gjøre at man blir sterkere hvert år.

På dette området mener han at Norges Skiforbund har bommet når det gjelder stortalentet Helene Marie Fossesholm, som ble tatt ut på elitelaget som 18-åring.

– Når du kommer på et landslag, er det veldig stas. Men det er samtidig brutalt. Jeg mener Fossesholm ble tatt litt tidlig opp på landslaget. Hun var vanvittig god i fjor, men når du er på vei opp, må du som regel innom en bølgedal før du stabiliserer deg.

FOR TIDLIG? Helene Marie Fossesholm og landslagstrener Ole Morten Iversen under treningen onsdag. Steinar Mundal mener hun ble tatt «litt tidlig» opp på landslaget.

Mundal vil ha en gruppe som spør «hva skal vi gjøre nå?».

– Skal vi godta at det er veldig mange privatlag? Det er ikke sikkert at det er 20 gode trenere i Norge. Noen kjører sin egen filosofi, andre kjører den norske.

– Du vil samle kreftene?

– Ja, og følge en treningsfilosofi som gjør at du blir gradvis bedre, og en skikkelig toppløper når du er mellom 23 og 26 år.

LEDER AN: Therese Johaug (venstre) er i OL den soleklare eneren for de norske langrennskvinnene. Helene Marie Fossesholm (midten) og Ragnhild Haga (høyre) står begge over torsdagens 10 kilometer.

Ifølge Mundal bør man også gå systematisk gjennom privatlagene, finne ut hvem som kan bli gode og gi dem mulighet til å trene med landslaget, eller bli trent av landslagstrenere.

Noen minutter etter intervjuet, ringer han tilbake til VG for å legge til:

– Og vi bør ha de beste trenerne på junior- og rekruttlagene. På elitelagene handler det mer om tilrettelegging, for der vet løperne hva de skal gjøre. Der blir du mer som en manager.

Vidar Løfshus ledet langrennslandslaget fra 2011 til 2019.

– Nå ser det mørkt ut. Hvis Heidi (Weng) kommer seg på beina etter knekken og Ingvild (Flugstad Østberg) kommer tilbake, så er det ikke helt natta. Men jeg tror vi må gå litt mer systematisk til verks enn vi har gjort de siste årene, sier Løfshus, som nå jobber som ekspert for Viaplay.

Han tar selvkritikk på at utøvere ikke ble fulgt opp tettere – med et fast testregime – i hans tid som landslagsjef.

– På slutten av min periode var vi ikke nøye nok med å følge opp utøvere. Vi har bare kjørt x antall personer gjennom kverna, og så har vi stolt på at det har kommet noe bra ut, beskriver han.

EKS-SJEF: Vidar Løfshus.

– Det er «hurra» at det har blitt mange nasjoner i toppen, det er kjempebra. Andre nasjoner har færre talenter å ta vare på, og da må de kanskje pleie dem litt bedre, mener han.

– Er det én ting man bør gjøre nå?

– På kort sikt har man kommet på etterskudd. Det er ingen quick fix. På lang sikt er det systematikken, man må sette en bedre struktur på det.

– Jeg har vært med på det, og kunne gjort noe med det selv – så det er rett og slett selvkritikk.