BRØT: Sjur Røthe brøt søndagens 30-kilometer.

Røthe brøt 30-kilometeren: − Veldig skuffet

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Sjur Røthe (33) brøt søndagens 30-kilometer med skibytte allerede etter drøye ti kilometer. «Det skal ikke være noe alvorlig», får VG opplyst.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdateres!

– Jeg er veldig skuffet for egen del. Jeg visste det kom til å bli et knalltøft skirenn i dag. Jeg har forberedt meg på det meste, men at jeg skulle stå i mixed før det var ferdig, er ikke noe jeg har forberedt meg på, sier Røthe til VG.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Allerede tidlig under klassiskdelen under 30 kilometer fellesstart med skibytte måtte Sjur Røthe slippe, og etter drøyt ti kilometer valgte Røthe å bryte.

Følg rennet her!

– Det er fullstendig kollaps for Sjur Røthe. Noe må ha skjedd, kommenterte tidligere landslagsløper Martin Johnsrud Sundby på Discovery+.

VG får opplyst av Norges presseattaché, Gro Eide, på stadion i Zhangjiakou at Røthe ble fulgt av landslagslege Øyvind Andersen etter å ha brutt løpet, men at «det skal ikke være noe alvorlig».

– Jeg har ikke fått det til å funke i klassisk til nå. Så det er vel så enkelt som det, sier vossingen.

Nordmannen ble verdensmester på øvelsen i 2019.

– Vi visste før mesterskapet at det kom til å bli enorme avstander. Det er brutalt. Det var jeg forberedt på, og jeg håpet de tøffe løypene skulle passe meg, forteller nordmannen.

Før mesterskapet testet landslagsløperne Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og Simen Hegstad Krüger positivt for corona, og resten av den norske troppen levde i usikkerheten om de også var smittet i flere dager. Det har tatt på.

– Det har vært en del energilekkasje, men det er naturlig, og det er ikke alt det går an å forberede seg på. Jeg har ikke noe veldig godt svar på hvorfor det ikke går så bra i dag, forteller han

Det var ikke bare Røthe som ikke fikk det til å klaffe på 30-kilometeren. Best av de norske ble Hans Christer Holund på fjerdeplass, 22 sekunder foran landsmann Pål Golberg som endte på femteplass.

Gullfavoritt Johannes Høsflot Klæbo endte på en veldig skuffende 40.-plass, ni minutter bak russiske Alexander Bolsjunov som vant gullet.