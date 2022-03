NUMMER FEM: Heidi Weng leverte sitt beste renn etter covid-sykdommen.

Heidi Weng vurderer fremtiden: − Har vært ekstremt ute å kjøre

FALUN (VG) Coronaviruset ødela OL og ga henne en skikkelig karamell. Nå går Heidi Weng (30) i tenkeboksen.

– Kroppen har vært ekstremt ute å kjøre. Det er ganske vilt at det gikk så bra her, sier Weng til VG etter 5. plass i Falun. Resultatene har pekt i riktig retning etter at OL røk. Fra 19. plass i Lahti, via 10. plass i Holmenkollen til et solid renn i Sverige.

– Jeg har vært i null og nada form. Det sier litt at det har tatt nesten to måneder før kroppen har blitt stabil igjen. Jeg har ikke trent noe de siste to ukene for å ha noe å gå med. Det har vært minimalt med krefter, sier hun og var «veldig fornøyd» med plasseringen 42 sekunder bak suverene Therese Johaug i løypene rundt Lugnet i Falun.

– Jeg er egentlig veldig overrasket over at jeg går så bra. Jeg føler ikke at det går fort, sier Heidi Weng. Hun mener hun er langt unna formen hun hadde da hun vant monsteretappen i Tour de Ski i begynnelsen av januar.

22 dager senere testet hun positivt under OL-oppladningen i Italia. 8. februar meldte hun pass. Medaljekandidaten var sjanseløs på å nå avslutningen i Kina.

– Corona-sykdommen har kostet ekstremt mye. Et eller annet i systemet har vært feil, sier Weng og har heller ikke vært komfortabel tidligere i pandemien.

– De siste to månedene og de siste to årene har kostet mye for min del. Det har vært tøft.

Men Weng vurderer ikke å legge opp.

– Jeg kommer nok til å trene og være med. Men jeg skal innrømme at det ikke har fristet noe de siste to månedene. Det er kjedelig når kroppen ikke funker. Med denne sykdommen har det tatt tid, sier hun.

– Er du i tvil om at du skal fortsette på landslaget?

– Jeg har ikke sagt hverken det ene eller andre. Jeg skal bruke tiden godt og tenke gjennom hva jeg vil. Jeg synes det har vært to måneder som har kostet veldig mye etter at jeg har levd i min egen verden i to år, sier Weng.

I Therese Johaugs fravær vant Weng fjorårets verdenscupfinale i Sveits etter å ha tatt sølv bak langrennsdronningen på tremila i VM. Weng var tilbake på sitt aller beste.

– Heidi vet jo innerst inne hva hun kan. Hun har fått vinteren spolert av corona. Jeg vet at hun kommer mye sterkere tilbake, sier Therese Johaug til VG.

Hun bodde på samme hotell som Weng da corona-alarmen gikk i Seiser Alm.

– Det kunne vært meg. Jeg kunne mistet OL. Jeg føler vanvittig mye med det hun og Anne Kjersti (Kalvå) har stått i. Det er søren meg tøft altså, sier Johaug.