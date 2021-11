Valnes beste norske i Ruka: − Banker seg inn i verdenstoppen

RUKA (VG) Erik Valnes (25) var den eneste norske i pallkampen på OL-øvelsen 15 kilometer klassisk i Ruka. For svak laginnsats, mener Emil Iversen (30).

– Fantastisk å være tilbake her med publikum. Jeg liker veldig godt å være her, og stort å stå på pallen foran hjemmepublikummet, sier Niskanen til VG.

Finnen vant for tredje gang på hjemmebane og brøt dermed Alexander Bolsjunovs rekke på fem strake seire i klassiske verdenscuprenn. Han fikk selskap Aleksej Tsjervotkin og Bolsjunov på pallen.

– Niskanen blir skummel utover vinteren, sier Hans Christer Holund.

Erik Valnes, som ble nummer tre på sprinten fredag, gikk sitt beste distanserenn i verdenscupen. Han havnet bare 1,1 sekunder bak Bolsjunov.

– Valnes banker seg virkelig inn i verdenstoppen. Det er derfor han er her, fordi vi har tro på ham på denne distansen, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

– Det er vanskelig å ikke bli nummer fire tydeligvis. Nye Kristin Størmer Steira… Neida, jeg er kjempefornøyd, sier Valnes, mens tennene skjelver av kulde, til VG.

Han ble nummer fire også på distansen på Beitostølen. Resten av det norske laget var et stykke unna pallen:

– Det er for dårlig. Det holder ikke i hele tatt, men det er artig å se Erik som sikkert er fornøyd. Det er synd han ikke kommer seg opp på pallen, sier Emil Iversen om laginnsatsen.

15 km klassisk er OL-øvelse med individuell start 11. februar på langrennsarenaen Zhangjiakou. Det norske OL-uttaket baserer seg på tre renn: Åpningsrennet på Beitostølen, dette rennet og en 15 km i sveitsiske Lenzerheide under Tour de Ski.

– Det er heldigvis lenge til vi skal ta ut plassene til OL. Rennet i Lenzerheide blir potensielt veldig viktig, sier Nossum.

– Jeg har levert en god søknad, men jeg må vise gjerne en gang til at jeg er der oppe, sier Valnes.

GOD I KULDEN: Erik Valnes ble beste nordmann i kaldt vær i Finland.

– Jeg er utrolig imponert. Vi må slutte å snakke om Valnes som sprinter, mener Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

Emil Iversen har alltid trivdes godt i Ruka og ble nest beste nordmann med 7. plass.

– Det blir terningkast to. Det går nedover. Det var terningkast tre på Beitostølen sist. Nå ble det to her. Da blir det en neste helg. Jeg må snu den trenden, sier Iversen til VG.

Johannes Høsflot Klæbo gjorde sitt første distanserenn for sesongen. Han kjempet aldri med de aller beste etter forkjølelsen og nederlaget i sprintfinalen fredag.

– Det var middels. Jeg følte meg ikke superpigg. Jeg var ikke bedre i dag. Tung fra start, sier Klæbo til VG.

PÅ TOPP: Ingen kunne hamle opp med Iivo Niskanen i Ruka.

Pål Golberg havnet fire sekunder bak Klæbo i mål på 10. plassen. Hallingdølen ble bare nummer 50 i åpningsrennet på Beitostølen sist helg.

Hans Christian Holund vant åpningsrennet på Beitostølen, men endte på 12. plass. Simen Hegstad Krüger ble nummer 74.

Verdenscupåpningen i Ruka avsluttes med jaktstart søndag.