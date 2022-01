ENDRET PLANENE: Maja Dahlqvist og Frida Karlsson er Sveriges største gullhåp i langrenn i OL. De skiftet løsning i Italia tett på avreise til samlingen.

Svenskene ble advart i siste liten: Droppet Seiser Alm på grunn av mye smitte

Mens det hersker kaos rundt de norske langrennsløperne i Seiser Alm, har svenskene holdt seg smittefrie bare timer unna nordmennene. Svenskene endret nemlig planene i siste liten.

– Alle her er litt bekymret, det er vel generelt alle akkurat nå. Spesielt etter det som har skjedd med Norge, man begynner å tenke på hva som kan skje, sier Sveriges landslagssjef Anders Byström til VG fra Livigno.

Egentlig skulle også Sverige hatt sin precamp til OL i Seiser Alm, hvor de norske er. Løperne Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har testet positivt for coronaviruset og er i isolasjon i Italia, mens sprinttrener for herrene, Arild Monsen, testet positivt da han reiste hjem til Norge.

Svenskene byttet destinasjon i Italia i siste liten.

– Det var så enkelt som at hotellet ringte og sa at de hadde personell som var smittet. Så da tok vi beslutningen, og det følelse veldig bra nå. Man vil ikke reise til et hotell med smitte, forteller Byström.

Svenskene hadde ikke pekt seg ut samme hotell som nordmennene i Seiser Alm, men et i nærheten.

– Hotellet sa at det var ganske mye smitte i området, forteller den svenske landslagssjefen.

– Vi hadde ikke noe valg, sier Byström om bråvendingen de tok.

Livigno ligger drøyt tre timer unna, og er ca. 1800 meter over havet, omtrent som Seiser Alm. De norske herresprinterne og kvinneløperne var på samling i Livigno i høst.

SNUDDE: Det svenske langrennslandslaget skulle gjøre sine siste forberedelser i Seiser Alm, slik som nordmennene, men byttet i siste liten til Livigno. Et valg de er fornøyde med, forteller landslagssjef Anders Byström.

– Det føltes som et helt naturlig valg. Vi er fornøyde med det vi gjorde, men det har ikke noe med det som har skjedd med Norge, sier Byström, som føler med de norske.

Sprinthåpet Jonna Sundling sier til Expressen at hun føler med de norske.

Øystein Andersen, Norges landslagslege, fikk spørsmål om valg av reisemål og hotell på en pressekonferanse.

– Med tidligere erfaringer fra hotellet, et personell som tester seg daglig, med egen matsal og den romlista som var tilgjengelig, sett opp mot det som var sportslig ønskelig, anså vi den risikoen som lav nok, sier Andersen.

De 16 OL-utøverne og reservene er i karantene, og vil fremover teste seg videre. Det er fortsatt usikkert når de kan reise til Kina.