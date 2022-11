NEDTUR: Ragnhild Haga har blitt syk. Her fra lørdagens renn hvor hun ble nummer syv på 10 kilometer klassisk.

Coronasmitte i skilandslaget: − Skaper naturligvis bekymring

BEITOSTØLEN (VG) Langrennsløper Ragnhild Haga (31) våknet med sår hals søndag og har fått påvist coronasykdom.

Hun kommer ikke til å stille på Beitostølen søndag, hvor det er 10 kilometer fristil klokken 11.30 (på NRK), melder Norges Skiforbund. De ulike langrennslandslaget har de siste dagene bodd på samme Radisson-hotell på Beitostølen i forbindelse med nasjonal åpning på Beitostølen. Verdenscupen starter i finske Fuka fredag.

Haga ble hun nummer syv på 10 kilometer klassisk, omtrent et minutt bak vinner Anne Kjersti Kalvå.

– Vi var ikke helt uforberedt på at dette kunne skje, vi er inne i en ny smittebølge i samfunnet. Vi har tatt høyde for det og lever nærmest ganske likt som vi gjorde under pandemien med munnbind innendørs og strenge smittevernstiltak fortsatt, sier landslagslege Ove Feragen til VG.

– Hvordan er smittevernstiltakene?

– Vi praktiserer munnbind innendørs hvor vi ikke kan ha avstand, samt god håndhygiene.

Feragen sier at nærkontakter ikke må isoleres, men at de er ekstra forsiktige.

– Burde det vært enda strengere tiltak, for eksempel at journalistene måtte ha munnbind under mediedagen innendørs torsdag?

– Når man får smitte, kan man tenke at man kunne vært enda strengere. Men samfunnet er der at vi kan ikke pålegge alle på butikken og i slike settinger å bruke munnbind. Vi må akseptere at samfunnet har gått ut av pandemien, men vi må ta ansvar for oss selv og prøve å ta ned risikoen, sier Feragen.

– Skaper dette bekymring i troppen?

– Det skaper naturligvis bekymring. Man er engstelig for å bli syk, da får man ikke gått skirenn. Men jeg tror utøverne begynner å bli relativt vant til å håndtere at noen blir syke.

Langrennsløper Harald Østberg Amundsen måtte bryte 10 kilometer klassisk under nasjonal åpning lørdag. Han hadde corona-sykdom et par uker tilbake, og tror det er det som gjør at han strever med pusten når han skal ta i hardt. Amundsen bekrefter til VG at han dropper søndagens 10 kilometer i skøyting og heller håper å bli klar til Norgescup på Gålå neste helg.

Sjur Røthe kom til Beitostølen først lørdag på grunn av omgangssyke tidligere i uken. Han fikk seg en gjennomkjøring i løypene og stiller til start i søndagens 10 kilometer fristil.

De siste årene har coronasmitte skapt uro blant langrennsløperne. Sist vinter fikk Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå OL spolert etter smitte på den siste samlingen i Italia før avreise til Kina. Også Simen Hegstad Krüger ble smittet og rakk kun en øvelse i Beijing.

