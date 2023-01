TOK UT ALT: Frida Karlsson.

Svensker raser mot mediene etter Karlsson-drama: − Så respektløst

ALPE CERMIS (VG) Frida Karlsson (23) ble fraktet bort fra målområdet med båre etter å ha vunnet Tour de Ski. Lagvenninnene Moa Ilar (25) og Anna Dyvik (28) reagerer sterkt på at Karlsson ble fotografert og filmet mens hun fikk legehjelp.

– Jeg synes det er så respektløst fra media sin side å filme og ta bilder når en person ligger nede og nesten kjemper for livet, holdt jeg på å si. Det finnes en grense, og den tråkket man over fra medias side i dag, sier Ilar.

Karlsson ble nummer 15 på den avsluttende «Monsterbakken» og gjorde nok til å vinne Tour de Ski sammenlagt. Men det kostet. Hun lå totalt utslitt i målområdet i rundt et kvarter. Helsepersoner, politi, løpere og støtteapparat var borte hos henne før hun ble fraktet bort med båre.

Info Sluttstilling Tour de Ski 1) Frida Karlsson, Sverige 3.09.31,4, 2) Niskanen 0.33,2 min. bak, 3) T. U. Weng 0.47,6, 4) Brennan 1.42,1, 5) Katharina Hennig, Tyskland 2.13,0, 6) H. Weng 2.27,2, 7) Slind 2.52,1, 8) L. U. Weng 3.05,8, 9) Stadlober 3.16,2, 10) Claudel 4.17,0. Øvrige norske: 13) Theodorsen 5.17,8, 26) Bergane 8.32,6. Vis mer

Samtidig ble det tatt bilder og filmer av Karlsson fra media til stede. Det prøvde lagvenninnene Ilar og Dyvik å stoppe. De ba media ta ned kameraene, og etter en stund tok arrangøren en reklamevegg foran Karlsson.

– Anna og jeg prøvde å få folk til å ta bort kameraene. Jeg håper at man kan ha mer respekt, sier Ilar.

– Jeg synes det er respektløst. Hadde alle andre vært i Fridas situasjon, ville de ikke blitt filmet. Det er unødvendig, sier Dyvik.

Ilar synes situasjonen kunne minne om da den danske fotballspilleren Christian Eriksen fikk hjertestans under en EM-kamp sommeren 2021.

– Det finnes en grense. Vi er mennesker. Der må man lære.

Drøyt tre timer etter målgang møtte en smørblid Karlsson pressen. Da lo hun mest av situasjonen, men innrømmer at hun også ble redd.

– Jeg har ikke sett bildene selv, svarer Frida Karlsson da VG konfronterer henne om hva hun tenker om saken.

Doris Kallen var i mange år mediesjef i FIS (Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet) og jobber i dag i organisasjonen som langrennskoordinator. Hun sier at hun forstår begge sider. At mediene på den ene siden har stor interesse for å rapportere om det som skjer i en uoppklart situasjon.

– Men så skjønner jeg også at vi og lagvenninner blir bekymret fordi situasjonen ikke er avklart. Å sette kameralinsen på noen som åpenbart ikke har det bra, det er helt på grensen, sier Kallen.

Frida Karlsson vant til slutt Tour de Ski med 33 sekunder til Kerttu Niskanen og 47 sekunder til Tiril Udnes Weng.

Den avsluttende etappen ble vunnet av Delphine Claudel foran Heidi Weng og Sophia Laukli.