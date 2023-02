Ved skibyttet gikk det fullstendig galt for medaljehåpet: − Litt panikk

PLANICA (VG) Anne Kjersti Kalvå (30) var et av Norges medaljehåp på fellesstarten, men ved skibyttet ble løpet ødelagt.

Kalvå lå i tetgruppen bestående av syv utøvere da det var skibytte på kvinnenes fellesstart i VM – øvelsen som svenske Ebba Andersson (25) vant foran lagvenninnen Frida Karlsson (23) og VM-debutanten Astrid Øyre Slind (35).

Mens den svenske duoen byttet ski raskt og stakk av gårde i tet, løsnet skien til Kalvå like etter at hun byttet ski.

Det førte til at hun passerte 12,5 sekunder bak like etter skibyttet og avstanden bare økte og økte de neste kilometerne.

– Jeg fikk ikke på meg skien. Klikker ned bindingen, og den sitter ikke i skien og da fyker den frem. Da mister jeg gruppen, og da har jeg ikke sjans til å ta dem igjen, sier Kalvå om det mislykkede skibyttet til VG.

RASKE SVENSKER: Ebba Andersson og Frida Karlsson fikk en luke til konkurrentene like etter skibyttet. PÅ TUR UT: Ingvild Flugstad Østberg passerte 2,9 sekunder bak Ebba Andersson etter skibyttet, men avstanden økte mye de neste hundre meterne.

– Det er et brutalt skibytte. Vi kommer inn fra en lang bakke, og går ut i en lang bakke, fortsetter 30-åringen og legger til:

– Jeg prøver å finne skien, men det er litt panikk det er det.

At vendepunktet på fellesstarten skjer ved skibyttet halvveis, er ikke nytt i dette mesterskapet. Flere eksperter mente fredag at Johannes Høsflot Klæbo mistet muligheten for gull etter et tregt bytte.

– Det er verste tidspunktet å gjøre det på, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad om Kalvås skitrøbbel.

Mens det var en trøblete overgang fra klassisk-ski til skøyting, gikk selve skibyttet greit for Astrid Øyre Slind og Ingvild Flugstad Østberg, men de måtte også gi slipp på den svenske duoen i tet umiddelbart.

Etter kun 900 meter med skøyting hadde Østberg og Kalvå gått fra å være i medaljekampen til å være fullstendig hektet av. 34 og 44 sekunder passerte de bak leder Ebba Andersson ved første passering etter skibyttet.

Slind var dermed eneste norske som var i medaljekampen etter skibyttet, og det løste hun veldig fint i VM-debuten:

– Det er det beste jeg har gjort i klassisk i år, så da tenkte jeg det kunne bli veldig bra. Så svarte det ikke i det hele tatt på skøytingen. Det er jeg skuffet over, sier Østberg til VG.

– Jeg skulle klart å være med Astrid om bronsen, erkjenner hun.

– De må fortsette å ha troen. Vi skal slå tilbake vi, sier Kalvå om seg selv og Østberg.

Anne Kjersti Kalvå var eneste norske landslagsløper fra start til den 15 kilometer lange fellesstarten.

GRATULERER: Ingvild Flugstad Østberg (t.h) sier til VG at hun skulle vært med Astrid Øyre Slind å kjempe om bronsen, men hun var veldig glad på VM-debutatens vegne like etter målgang.

– Det er litt tilfeldig. Vi er en bra gjeng på landslaget, men Ingvild og andre har gjort en bra jobb de også. Vi stilte med det beste laget for Norge, sier landslagsløperen.

– Synes du det ser rart ut?

– Jeg synes ikke det.

Det ble til slutt en syvende- og åttendeplass på Østberg og Kalvå - nesten halvannet minutt bak i mål. Silje Theodorsen var hektet av ledergruppen en stund før skibyttet. I mål gikk hun inn til en 12.- plass.

– Jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg skulle helt klart ønsket jeg hadde gått fortere, sier Theodorsen til VG.