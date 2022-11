EKSPERT I FLERE IDRETTER: Petter Northug skal i tillegg til å være langrennsekspert for TV 2 ha samme rolle i skiskyting. Her under skiskytternes åpning på Sjusjøen sist helg, der kanalen og Northug hadde en gjennomkjøring før de skal sende verdenscupen i Kontiolahti, Finland, om snaue to uker.