GOD STØTTE: Nils Jakob Hoff og Therese Johaug sammen i forbindelse med et pressetreff etter den positive dopingprøven høsten 2016.

Johaug i ny bok: Forloveden holdt tordentale under dopingmøte

Nils Jakob Hoff klasket nevene i bordet og brølte da ledelsen i skiforbundet skal ha bedt Therese Johaug om å komme med en liten løgn i forbindelse med dopingsaken, skriver Johaug i sin nye bok.

Therese Johaug la opp etter OL-suksessen i Beijing i vår. Denne sommeren og høsten har 34-åringen med 14 VM-gull og fire OL-gull blant annet brukt til å skrive bok om livet og karrieren.

Torsdag har hun drevet reklame for egen bok. Blid og godt fornøyd med boken møtte hun VG i Gyldendals lokaler midt i Oslo sentrum.

I boken «Hele historien» gir hun god plass til dopingsaken fra 2016, hvor hun avla en positiv dopingprøve på clostebol (anabolt steroid).

Info Therese Johaug Født: 25. juni 1988 (34 år) Bosted: Holmenkollen (i Oslo, kommer fra Dalsbygd) Sivilstatus: Forlovet med Nils Jakob Hoff Klubb: Nansen Meritter: 4 OL-gull

14 VM-gull

82 enkeltseirer og 3 sammenlagt (2020, 2016 og 2014) Ble dopingutestengt mellom 2016–18 Aktuell: Gir ut biografien «Hele historien» i samarbeid med NRK-journalist Anders Skjerdingstad Vis mer

I over en uke var det bare de nærmeste, landslagsledelsen, etter hvert sponsorer og lagvenninner som visste om den positive testen. Ifølge Johaug var det uenighet mellom henne og langrennsledelsen rundt pressehåndteringen av saken.

For skiforbundet skulle samme uke ha «kickoff» for alle sine grener foran VM-sesongen 2017. Alle stjernene var klare og skulle være til stede. Skiforbundet ønsket at Johaug også skulle være med. Johaugs advokat Christian B. Hjort og manager Jørn Ernst argumenterte for at de ville ha saken ut i mediene, at det ble for mye for Johaug å bære hemmeligheten lenger.

Johaug var også redd for at nyheten skulle spre seg uten at hun hadde kontroll på den. Hun forteller at hun var opptatt av at hun ville fortelle sin side først.

BOK-AKTUELL: Therese Johaug møtte VG i Gyldendals lokaler i Oslo sentrum torsdag ettermiddag.

Stemningen på et møte med skiforbundet beskrives som meget amper.

«Til slutt kokte det fullstendig over for Nils Jakob, som normalt er en sindig kar. I en voldsom bevegelse klasket han de svære nevene sine på bordet, skjøv seg bakover på stolen og reiste seg opp mens han brølte ut en tordentale om hvor jævlig jeg hadde hatt det de siste dagene og hvor langt nede jeg var. Hvordan det tæra på å bære rundt på denne fryktelige hemmeligheten som handla om min troverdighet som menneske», skriver Johaug og fortsetter:

«Og nå vil dere at Therese skal gå ut og ljuge?» ropte han rasende, samtidig som han tok opp en penn fra bordet og kasta den av all kraft. Den føk igjennom rommet som et prosjektil, ikke langt over huet på skipresidenten, og traff veggen med et smell.»

Info Disse var til stede på møtet foran Johaugs doping-pressetreff: Ifølge Johaug var hennes advokat Christian B. Hjort, manager Jørn Ernst, kjæresten Nils Jakob Hoff, daværende skipresident Erik Røste, leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad, kommunikasjonssjef Espen Graff, medieansvarlig for langrenn Gro Eide og skiforbundets advokat Anne Lise Rolland til stede på møte i tillegg til henne selv. Johaug og Espen Bjervig selv bekrefter at han også var der. Vis mer

PÅ TUR: Therese Johaug og Nils Jakob Hoff i Lausanne da dopingsaken hennes ble ankesak hos CAS (idrettens voldsgiftrett).

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff forteller at det var et møte med mange følelser.

– Jeg husker Nils Jakob ble sint og kastet en penn. Det var mange til stede, men mitt inntrykk er at detaljene ikke huskes så godt. Det er ulike versjoner av hvorfor han var sint, sier Graff.

– Ble Johaug oppfordret til å stille opp på kickoff og «late som ingenting»?

– Det var et møte hvor alle var sterkt preget og det ble diskutert ulike løsninger, både kloke og mindre kloke. Vi diskuterte utfordringer rundt det store kickoffet, men det viktigste fra mitt ståsted er at vi selvsagt ville fortelle historien slik den var. Vi hadde god kommunikasjon med Christian Hjort og Jørn Andersen. Det resulterte med at skistyret avlyste kickoffet og planla for pressekonferanse.

Når Johaug ser tilbake på det nå, konkluderer hun med at det neppe var noen som tenkte klart. Hun forteller også at historien fra dette møtet har hun aldri fortalt til noen før det nå kommer mellom to stive permer.

– Livet mitt som egentlig besto av trening, avslapping, være med venner, liv og latter var plutselig byttet ut med møter, advokater og en strigråtende Therese, som ikke turte å gå ut døren å møte folk, sier Johaug til VG.

PRESSEKONFERANSEN: Therese Johaug møtte pressen 13. oktober 2016 for å fortelle at hun hadde avlagt en positiv dopingtest i september. Her satt hun sammen med kommunikasjonssjef i skiforbundet Espen Graff og landslagslege Fredrik Bendiksen (t.h.), sistnevnte trakk seg på dagen.

Hun forteller i boken, som er skrevet i samarbeid med NRK-journalist Anders Skjerdingstad, at Skiforbundet tilbød henne å være med på kickoff-arrangementet, for så å ha sin pressekonferanse dagen etter.

«Jeg kunne ikke sitte der og late som om ingenting var skjedd og snakke om målene mine for den kommende sesongen. Da foreslo de at jeg skulle droppe den, og at vi i stedet skulle dikte opp en forklaring på

hvorfor jeg ikke var der. Det ble foreslått at vi skulle si at jeg ikke følte meg bra, altså antyde at jeg var sjuk. Jeg trodde nesten ikke det jeg hørte.

Hadde Norges Skiforbund akkurat foreslått at jeg skulle late som ingenting overfor media for å ikke forstyrre planene for et kick-off? Eventuelt at jeg ikke skulle stille opp, og ljuge om hvorfor jeg ikke var der? Hadde de glemt Sundby-saken og den pågående utredninga i astmautvalget? Forsto de ikke at både mitt og deres gode navn og rykte var totalt avhengig av at vi opptrådte med troverdighet og integritet?» står det i boken.

Det endte med at skiforbundet avlyste sitt arrangement.

LAGT OPP: Therese Johaug ga seg på topp, etter tre OL-gull i Kina sist sesong.

Johaug forteller at dette var en viktig historie for henne å ha med i boken.

– Den beskriver litt situasjonen vi var i, situasjonen jeg hadde kommet i, situasjonen skiforbundet var i. Vi ble kastet ut på et dypt hav, både min side og skiforbundets side. Vi visste ikke hvordan dette ville bli oppfattet. Det var bare en tragedie. En ny tragedie i skisporten, som hadde skjedd rett etter saken til Martin (Johnsrud Sundby), sier Johaug til VG torsdag ettermiddag.

Johaug understreker at boken er hennes oppfatning av gitte situasjoner. Det er hennes opplevelser. VG spurte Johaug om hun tror noen kommer til å bli sinte på henne når de leser boken – uten å peke på en spesiell sak.

– Det er garantert noen som blir sinte, og det skal de få lov til å bli. De har mest sannsynlig en annen oppfatning av saken enn meg. Det som er viktig er at jeg har fortalt slik jeg husker og opplevde det, svarer Johaug.

Johaug holdt sin pressekonferanse om den positive dopingprøven. Kommunikasjonssjef i skiforbundet Espen Graff forteller at det var mye følelser i møtet med Johaug og hennes team.

ENGASJERT: Therese Johaug har sterke meninger om mer enn trening og idrett.

Etter pressetreffet var Johaug og Hoff ute og trente. Da tok følelsene overhånd for samboeren. Han gråt.

«Først da innså jeg at jeg ikke hadde sett han felle en eneste tåre siden sjokket traff oss på «Kanelbollens dag», ni dager tidligere. Mens jeg dag etter dag hadde grått av fortvilelse og frustrasjon, hadde han holdt huet kaldt og ryggen rak. Han hadde trøsta, du verden som han hadde trøsta. Han hadde vært med meg på stort sett alle treningsøkter og vært skjoldet mot resten av verden, dratt i trådene slik at jeg hadde fått den hjelpa jeg trengte i de formelle prosessene, tatt imot humørsvingningene og vært sikkerhetsnettet mitt. Nå rakna det for han, og det var virkelig ikke rart. Så var det min tur til å holde han», skriver Johaug.

TRE GULL: Therese Johaug ble langrennsdronningen av Beijing i februar, her med gullmedaljen etter 10 kilometer klassisk.

Johaug avla den positive dopingprøven etter et hjemmebesøk i Oslo fra Antidoping Norge. Senere ble hun dømt til 18 måneders utestengelse og mistet både ski-VM i Lahti i 2017 og OL i Pyeongchang i 2018.

I VM i Seefeld i 2019 var hun tilbake og tok tre VM-gull.