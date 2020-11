NYTT TEAM: Tord Asle Gjerdalen (i midten) med sine coacher Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Erik Brandsdal. Foto: Ole Kristian Strøm/VG

Verdensmesteren ble vraket av Aukland - nå kommer han med sitt eget team

Tord Asle Gjerdalen (37) presenterte tirsdag sitt eget langløpslag - etter at han ble vraket av Aukland-brødrenes team foran denne vinteren. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) er også med på prosjektet.

Mannen med pilotbrillene blir dermed likevel å se i langløpene - i den grad de kan gjennomføres i corona-vinteren.

Med seg i teamet får han også Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Eirik Brandsdal - men bare som coacher, trenere og mentorer.

– Jeg har ingen planer om comeback, sier Jacobsen, men både hun og Brandsdal kan komme til å gjøre en gjesteopptreden i løpet av vinteren.

– Jeg er veldig glad over å ha fått med meg Astrid og Eirik, sier Gjerdalen til VG.

Tord Asle Gjerdalen ble i vår vraket fra Aukland-teamet, som nå heter Team Ragde Eiendom.

– Vi har landet på at vi ønsker å spisse laget rundt Andreas Nygaard og Petter Eliassen, samtidig som vi ønsker å signere et par nye jenter som vil satse på langløp, het det i begrunnelsen fra team-ledelsen, som også skrev «dette er noe vi gjør med tungt hjerte». Laget eies av brødrene Anders og Jørgen Aukland.

– Jeg ble litt skuffet og lei meg først, fordi det er en veldig kul gjeng. Vi har trent sammen i mange år, og de har et veldig profesjonelt opplegg. Men jeg ser deres vurderinger og deres valg. Så da måtte jeg tenke nye veier, og finne andre lag - eller skape mitt eget lag, sier Gjerdalen til VG.

Teamet har navnet XPND Fuel of Norway - og har allerede eksistert i to år, men kommer altså med en helt ny satsing. Ingeborg Dahl, Thomas Ødegården og Kristoffer Nielsen skal også gå for dette laget.

Gjerdalen ble verdensmester for Norge i stafett under både VM i Oslo i 2011 og under VM i Val di Fiemme i 2013.

I 2014 gikk han over til langløp, der tre strake seirer i Marcialonga, fra 2015 til 2017, har vært høydepunktet.

