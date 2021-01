Diggins i tårer etter overlegen Tour-triumf

Jessica Diggins er den første amerikaneren som vinner det prestisjetunge etapperennet, og lot tårene ta overhånd i målområdet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Til tross for Frida Karlssons ivrige innsats som sekundant i monsterbakken i italienske Val Di Fiemme, klarte ikke sammenlagtkanonen Ebba Andersson å ta inn de to nødvendige minuttene på amerikanske Diggins.

Men Andersson klarte aldri parkere amerikaneren i slalåmbakken, Diggins bet seg fast og holdt med god margin unna i sammenlagtkampen. Til slutt var seieren aldri truet, i de norske langrennsstjernenes fravær.

Dermed vant hun Tour de Ski sammenlagt - som første amerikaner i rennets 14 år lange historie, og som første ikke-norske kvinne siden 2012/13-utgaven.

– Det føles som en drøm som kommer til virkelighet, og det føles ikke ekte akkurat nå, sier Diggins til NRK.

Etter å ha gått i mål, satt hun gråtkvalt i målområdet, og tørket tårene mens hun mottok gratulasjoner fra de mange rivalene.

MINNESOTA MARVEL: Jessica Diggins var nummer to opp monsterbakken, men soleklart først sammenlagt. Foto: Alessandro Trovati / AP

les også Sundby sviktet i skjebnerenn: – Det er for dårlig

Sensasjonskvinnen Julia Stupak fikk det tøft oppover i bakken, men klarte å holde unna for Andersson - til tross for at hun gikk feil nær toppen. Stupak ble nummer to sammenlagt.

Det ble til slutt en kamp også om etappeseieren, som på forhånd i stor grad var skrevet i Anderssons tegn, men svensken klarte å holde unna opp det siste henget i slalåmbakken.

Dermed vant hun sin første verdenscupseier - etter tjue pallplasser - og tok også tredjeplass sammenlagt.

– Det er først og fremst stort for meg, for det har vært en mental kamp etter at jeg klarte å hente meg inn etter den dårlige starten, sier svensken til NRK.

De norske løperne går denne helgen norgescup på Lygna, og kvinnene skal gå 15 kilometer klokken 13.40.

På herresiden, som går sin avsluttende etappe i Tour de Ski klokken 15.35, er Aleksandr Bolsjunov gigantisk favoritt til å vinne for andre år på rad. Han har hele tre minutter og tjue sekunder ned til nærmeste rival.