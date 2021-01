STINN AV TRENING: Johannes Høsflot Klæbo har ikke tatt noen pause i treningen under NM. Mandag gikk han 10 kilometer i Granåsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Klæbo etter 4. plass i NM: − Som jeg fryktet

GRANÅSEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) ble nummer fire på 10-kilometeren i NM. Nå dropper han verdenscuprennene i Lahti kommende helg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Noen få timer NM-rennet kom beskjeden om at Klæbo ikke reiser til verdenscuprennene i Lahti kommende helg.

– Klæbo velger, etter en lang og god treningsperiode samt tre NM-distanser, å stå over WC Lahti. Han vil delta i WC Falun helgen etter, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen i en pressemelding.

Enorme mengder trening

Klæbo har trent helt enorme mengder siden verdenscupåpningen i Ruka. Derfor har han tatt ekstra kontrolltester, både blodprøver og fysiske tester.

– Aller helst hadde man vunnet alle skirenn man går, men jeg vil heller se at det går dårligere her i dag og at jeg lykkes i VM, sier Klæbo til VG.

Uttaket til Lahti: Kvinner: Helene Marie Fossesholm, Therese Johaug, Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng. Herrer: Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget og Sjur Røthe. Det blir første gang Norge deltar i verdenscupen siden åpningen i Ruka i november. Lørdag er det 15 km med skibytte (kvinner) og 30 km med skibytte (herrer) Vis mer

Klæbo gleder seg til roligere dager, for siden verdenscupåpningen i Ruka siste helgen i november har han med noen veldig få unntak trent to økter hver dag.

Alt for VM

For alt handler om å lykkes i VM for 24-åringen med tre gull fra VM i Seefeld i 2019.

– Men man har ingen garanti på ting. Men fem-seks uker til med trening, så skal det løsne, sier Klæbo.

På grunn av det ekstreme kjøret har han tatt noen kontrolltester, både blodprøver og fysiske tester.

– Jeg er ikke sliten, men jeg kjenner at jeg har trent. Det skal bli godt å ta noen rolige dager etter hvert. Jeg er på ingen måte bekymret, jeg føler jeg har god kontroll, sier Klæbo.

les også Klæbo om landslagsledelsens krav: – Jeg tar valget

IKKE BEKYMRET: For Johannes Høsflot Klæbo hander alt om å være i form når VM starter 25. februar. Her fra NM mandag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Han startet NM oppskriftsmessig med seier på sprinten. Søndag måtte han slippe mot slutten av 30 kilometer fellesstart med skibytte. Klæbo ble nummer 15, 16 sekunder bak Emil Iversen som vant. Mandag ble han nummer fire på 10 kilometer klassisk, fire tiendeler fra pallen.

– Jeg føler at kroppen enkelte dager spiller veldig godt på lag, andre dager er den tyngre, for den er stinn av trening, sier Klæbo bak sitt rosa munnbind i pressesonen i Granåsen.

– Så kroppen er cirka som du tenkte den kom til å være her?

– Ja, som jeg fryktet. Det var risikoen ved å komme hit med mye trening, og å fortsette og trene mens jeg har vært her. Det må man ta med seg i betrakning når jeg går skirenn her. Jeg kunne valgt å gå to renn og stått over i dag, men jeg tror jeg har godt av konkurransen. Det er en hardøkt jeg kan ta med meg, det er en viktig del av prosessen, svarer Klæbo.

Slik så det ut da Klæbo kontrollerte inn til seier på NM-sprinten lørdag:

les også Røthe har ombestemt seg: Velger VM foran fødsel

Han har ikke periodisert hardtreningen, ofte kalt bolk.

– Jeg trener veldig lite bolk. Jeg har en jevn mengde over lang tid. Jeg har til gode å ta en rolig dag siden Ruka. Siden Ruka er det ikke mange dager jeg ikke har trent to økter. Jeg har trent på samme nivå som det verste på høsten, grunnen er at det kan gi resultater i VM, sier Klæbo.

les også Landslagstreneren om Klæbo når han taper: – Johannes var forbannet

Siden sesongen ble annerledes og uten verdenscup for de norske løperne siden siste helg i november, så har han forsøkt et annet opplegg.

– Klæbo så sliten ut i helgen. Det lå litt i kortene at han skulle droppe Lahti. Det er spennende med tanke på VM. Jeg synes det er verdt et forsøk. Der hans rival Aleksandr Bolsjunov konkurrerer mye, prøver Klæbo en helt annen vei med mye trening, sier Torgeir Bjørn, NRK-ekspert, til VG.

– På et tidspunkt må han slippe opp treningen, for å få overskudd til VM. Jeg tror dette kan gi en Klæbo i storform, legger Bjørn til.

Klæbo sier at det gjenstår å se om han lykkes med det ekstreme treningsopplegget han har satt opp sammen med morfar Kåre Høsflot.

– Man kan aldri være helt sikker, men jeg gjør det morfar og jeg mener er riktig oppskrift. For VM, det kan være helt feil, men når jeg har mulighet, så ville jeg prøve, sier Klæbo.

GULLGUTT: Johannes Høsflot Klæbo tok tre OL-gull i 2018 og tre VM-gull i 2019, her med VM-gullet etter sprinten i Seefeld i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum kjenner igjen litt av Petter Northugs opplegg frem mot VM, hvor NM var underordnet.

Northug ble for eksempel nummer 61 på 30 kilometer fellesstart med skibytte under NM på Gjøvik i 2009. Noen uker senere tok han tre VM-gull i Liberec.

– Men det er sjelden Johannes blir nummer 61 da. Men det er det samme, det er ingen som er suverene nok til at de kan trene så mye som helst og ha overskudd. Skal du gå fort så må kombinasjonen i treningsgrunnlag og overskudd være i balanse. Johannes har nok mye av det ene og ikke så mye av det andre akkurat nå, sier Nossum.

VM starter med sprint torsdag 25. februar.

– Jeg er ikke bekymret for Johannes, sier Nossum.