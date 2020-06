I SORG: Kristine Stavås Skistad, som likevel møtte til landslagssamling tirsdag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Kristine Stavås Skistad (21) i sorg over morfaren: – Jeg skal prøve å holde det løftet jeg ga ham

Kristine Stavås Skistad (21) mistet natt til tirsdag sin morfar, som har vært hennes trener og smører.

– Jeg klarer ikke å snakke så mye om det, men han har vært en av de aller viktigste hele veien. Han har vært på hvert eneste renn, sier Kristine Stavås Skistad om Terje (77).

– Han er grunnen til at jeg satset på ski i stedet for noe annet, sier skitalentet, som til tross for morfarens dødsfall møtte til landslagets samling i Oslo tirsdag.

– Jeg skal gå for ham, sier hun.

– Blir det en motivasjonsfaktor til vinteren?

– Ja, jeg skal prøve å holde det løftet jeg ga ham før han døde.

– Hva er det?

– Det vil jeg ikke si.

Når en journalist antyder at det kanskje er å bli verdensmester, svarer hun nølende «kanskje det».

Kristine Stavås Skistad ønsker ikke å gå så mye mer inn på morfarens død, men sier at «det har vært et sjokk i noen måneder». Ifølge Drammens Tidende var morfaren blant annet på plass da hun ble juniorverdensmester i Lahti i januar 2019.

Hun var særdeles misfornøyd med sist vinter, men føler nå at hun har hatt fin fremgang den siste måneden.

– Jeg gjorde nesten ingenting riktig i fjor. Nå har jeg trent roligere og mer fornuftig, og jeg føler fremgangen.

– Hva er målet for sesongen?

– Det sier seg selv, sier Stavås Skistad - og det er trolig VM i Oberstdorf hun har i tankene.

