UTVEKSLER ERFARINGER: Markus Cramer og paret Darja Domratsjeva/Ole Einar Bjørndalen. Foto: NTB SCANPIX

Russlands langrennstrener: Fikk «mamma-råd» fra Bjørndalen

Russlands landslagstrener Markus Cramer sier at han har fått norsk hjelp for å få sine to ferske mødre tilbake i storslag til neste vinter.

Nå nettopp

Tyskeren forteller til Match TV at Ole Einar Bjørndalen har fortalt ham hvordan det var mulig for Bjørndalens kone Darja Domratsjeva å komme tilbake og ta VM-sølv i 2017 – bare fire måneder etter fødsel.

For russerne handler det om å få Julia Belorukova og Anastasija Sedova så kjapt som mulig tilbake på øverste nivå etter at begge brukte den mesterskapsfri vinteren 2019/20 til å få barn.

les også Egil Kristiansen: Ingen har sagt at de har problemer

– Jeg har snakket mye med Bjørndalen. Han fortalte meg hva jeg skulle gjøre for at de skulle komme raskere tilbake etter fødsel. Hans kone Darja Domratsjeva tok VM-medalje bare fire måneder etterpå. Jeg sendte denne informasjonen til Belorukova.

– Bjørndalen er en sterk idrettsutøver og – i positiv forstand – litt gal. Han klarte å finne en måte for Darja til å trene rett etter fødselen. Men for oss er dette for raskt, sier Cramer til Match TV.

Både Beloruka og Sedova er begge 1995-modeller, og etter russisk «standard» betyr det at det forlengst er tid for å få barn.

– Jeg visste at det kom til å skje før eller siden. De har sagt at de ikke vil vente til etter karrieren med å stifte familie, sier Cramer i TV-programmet.

les også Usikkert når Østberg kan trene normalt igjen

I tillegg til disse to er også Natalja Neprjajeva 1995-modell. Hun tilhører en annen treningsgruppe enn de to andre, og er samme med blant andre Aleksandr Bolsjunov og Denis Spitsov.

– Jeg har ingen planer om å stifte familie, jeg konsentrerer meg om skikarrieren, sier hun til ifølge sportbox.ru – som spør fordi skipresident Jelena Välbe etter VM-sesongen 2019 anbefalte sine kvinnelige løpere å få unnagjort barnefødsel i den mesterskapsfrie 2020-vinteren.

– Men kanskje kommer jeg tilbake til den neste mesterskapsfrie sesongen, sier Neprjajeva.

Publisert: 04.06.20 kl. 03:50

Fra andre aviser