GLISTE: Aleksandr Bolsjunov var svært glad etter å ha vunnet den avsluttende jaktstarten i Trondheim sentrum. Foto: Joachim Baardsen/VG

Bolsjunov etter «kaos» mot Klæbo: – Mulig å leke med nordmennene

TRONDHEIM (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) har ikke sett mange juble like mye over å vinne Toppidrettsveka som rivalen Aleksandr Bolsjunov (22) lørdag ettermiddag.

Like før avslutningen på den 15 kilometer lange jaktstarten i Trondheim sentrum dro Bolsjunov ifra resten av feltet. Klæbo staket det han kunne, men 22-åringen fra den russiske landsbygden suste først over målstreken. Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer tre.

Med en knyttet neve løftet over hodet begynte Bolsjunov å synge «Olé, olé, olé» - tilsynelatende full av adrenalin. I møte med VG et par minutter senere hevder russeren at han kunne gjøre som han ville.

– Ja. Det er mulig å leke litt med nordmennene. Jeg hadde en plan før start, men så ble det annerledes. Uansett hva jeg måtte gjøre, kunne jeg gjøre det, sier Bolsjunov.

Han spøker med at han skal i gang med en langvarig feiring.

– Ja. Jeg skal starte å feire i kveld, så avslutter vi rett før den nye sesongen starter, sier Bolsjunov og gliser.

– Ble kaos

Bolsjunov vant også den 47 kilometer lange åpningsetappen på Hitra på torsdag. Nå har han vunnet Toppidrettsveka sammenlagt. Likevel benekter russeren å være i nærheten av god form.

Det tror ikke Klæbo på.

– Jeg tror ikke det er mange som har jublet så mye over å vinne Toppidrettsveka før. Det er artig å se at det betyr litt. Jeg tror han har snakket seg ned da han har sagt at han er i dårlig form. Han er nok i bedre slag enn han skal ha det til, sier Klæbo til VG.

DE TRE BESTE: Bolsjunov vant Toppidrettsveka foran Klæbo og Martin Løwstrøm Nyeenget. Foto: Kristian Thorsen/Scanpix

Han gikk først ut på jaktstarten, men ble hentet inn av et stort felt. I den siste utforkjøringen før mål, mener Klæbo at en motorsyklist spilte en rolle for resultatet - i Bolsjunovs favør.

– Det blir litt kaos. Vi var et samlet felt, så er det et par som prøver å gå til. Jeg prøver å svare på det. Så er jeg uheldig i den siste utforbakken før mål.

– Hva er det som skjer?

– Bolsjunov får ryggen på motorsyklisten. Jeg sitter i hocke så dypt jeg klarer, men da går det ikke. Vi staker like fort fra toppen og inn, men det hjelper ikke så lenge jeg ikke klarer å stake fortere, sier Klæbo.

Kjenner på rivaliseringen

– Bolsjunov sa han følte at han kunne gjøre hva han ville her i dag ...

– Han var jo med oppi her. Det er ikke så mye annet å gjøre. Det ble et kaosrenn, med knuffing på slutten. Jeg syns likevel at vi løste det bra. Vi fikk den luken vi trengte. Jeg syns det er greit å kjenne at kroppen spiller OK på lag. Jeg får med meg tre gode konkurranser herfra. Så er det tre måneder til sesongstart. Det er i alle fall jeg glad for, sier Klæbo.

– Bidrar konkurranser som dette til at du kjenner ekstra på en rivalisering mellom deg og Bolsjunov?

– Ja, jeg kjenner på at han er fryktelig sterk. Det er det ikke noe tvil om. Jeg gleder meg masse til vinteren, til vi skal begynne å konkurrere ordentlig om noe som betyr mer enn dette her. Det er artig å gå konkurranser, men det er vinteren som betyr mye. Jeg tar med meg at han viser at han kan gå fort når han vil og at jeg da må være på hugget.

Klæbo forteller at han skal trene søndag før han tar et par dager fri. Så går turen til Frankrike for et høydeopphold med resten av landslaget.

PS: Tiril Udnes Weng vant Toppidrettsvekas kvinneklasse. For alle resultater, se her.

Publisert: 24.08.19 kl. 18:31 Oppdatert: 24.08.19 kl. 18:44