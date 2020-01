Storløp av Klæbo: Bolsjunov overlegen vinner

Johannes Høsflot Klæbo (23) reddet spenningen i verdenscupen med et meget sterkt løp bak overlegne Aleksandr Bolsjunov (23).

Bolsjunov tok et sterkt grep om verdenscupen sammenlagt med seieren i Tour de Ski og forsterket også ledelsen med en overlegen seier lørdag, da han økte ledelsen til 139 poeng til Klæbo.

Men søndag viste Klæbo at duellen om verdenscupen kommer til å leve, da han gikk inn til 2. plass, selv om landslagstrener Eirik Myhr Nossum overfor VG i helgen gjorde det klart at russeren er verdens beste skiløper for tiden.

– Jeg skal ikke gi meg helt før vi er i Canada. Det blir en tøff kamp helt inn, sier Klæbo til NRK om kampen med Bolsjunov sammenlagt.

Det er nå 159 poeng frem til russeren etter helgens andre renn. Sesongen avsluttes først i mars med verdenscupavslutning i Nord-Amerika.

Klæbo var igjen på sporet av tetkampen etter at han ble nummer sju lørdag. Og han hadde presset på seg med tanke på verdenscupen sammenlagt. Og det tok han på alvor.

Klæbo hadde tydeligvis ristet av seg sykdomsavbrekket etter Tour de Ski og hentet mange sekunder på konkurrentene foran ham, inkludert Bolsjunov.

– Kanskje det ikke var dumt å få den uken i senga. Jeg føler meg pigg og det hadde vært artig sett hvordan løpet hadde blitt dersom vi hadde startet et lite halvminutt bak Bolsjunov, sier Klæbo.

Etter 10 kilometer gikk han opp i ryggen på Niskanen og Sjur Røthe, som lå nærmest russeren i sporet, med voldsomme klyv. Dermed hadde han los på pallplass.

Men lagkameratene ga Klæbo kamp inn mot mål. Men spurtsterke Klæbo viste igjen styrke på oppløpet og fikk de nødvendige meterne. Til slutt var Klæbo 46,7 sekunder bak Bolsjunov. Det betyr at han tok inn mer enn 25 sekunder på Bolsjunov under søndagens renn.

– Et strålende klassiskløp, sier NRK-kommentator Jann Post i det Klæbo gikk i mål.

Farten til Klæbo fikk også Tøsneth føle og han hadde ikke sjanse til å holde følge.

– Johannes gikk vanvittig fort i dag, sier Tønseth til NRK.

Det var også noe Simen Hegstad Krüger bekreftet. Han gikk sammen med Klæbo hele jaktstarten i Tsjekkia søndag.

Tidligere søndag var det småkrangling i løypene da kvinnen gikk sitt renn:

De norske løperne skulle revansjere et renn der flere av løperne ble disket eller brøt fordi de gikk feil i løypene i Nove Mesto.

Og det gjorde de til gangs. For bak Klæbo ble Simen Hegstad Krüger nummer tre og Sjur Røthe nummer fire.

– Det var et bra løp. Men jeg er ikke god nok de siste 500 meterne, sier Røthe.

