HARDKJØR: Therese Johaug og landslagstrener Geir Endre Rogn under morgenøkt med landslaget i Torsby torsdag morgen. Foto: Nils Christian Mangelrød

Johaug etter ny hjertestans i langrennsmiljøet: – Blir redd

TORSBY/OSLO (VG) Therese Johaug (31) er skremt etter at det igjen har dukket opp hjerteproblemer i landslagsmiljøet.

Hjerteproblematikk har på ny blitt tema i langrennsmiljøet etter at landslagsløper Sondre Turvoll Fossli fikk hjertestans under en biltur mandag. Han overlevde blant annet etter livreddende førstehjelp av kjæresten og en tilfeldig forbipasserende syklist mandag morgen.

– Det er en kjempetrist beskjed å få. Du blir redd, sier Therese Johaug til VG under damelandslagets treningssamling i svenske Torsby, det etter å ha gjennomført en hardøkt på rulleski tidligere på morgenen.

I Sverige har hjertestansen til deres mannlige kollega på landslaget vært tema. For et snaut år siden opplevde Johaug marerittet da hennes beste venninne Ida Eide, som tidligere satset på langrenn, mistet livet etter hjertestans under et mosjonsløp. Nå har det igjen kommet en lignende alvorlig hjertesak i langrennsmiljøet.

– Vi var gjennom en prosess i fjor, og det kommer igjen minner fra det. Det er nok en påminnelse om hvor sårt livet kan være, og at man ikke alltid vet hva morgendagen bringer, sier Johaug, som først og fremst tenker på Sondre og hans nærmeste i denne situasjonen.

– Jeg er utrolig glad for at det gikk så bra. Jeg er så glad for at han hadde englevakt og flinke folk rundt seg, sier hun.

Tidligere har det også vært flere mindre alvorlige hjertehendelser blant landslagsløpere. Både Martin Johnsrud Sundby og Marit Bjørgen opplevde å få hjerterytmeforstyrrelser under trening. Begge ble i etterkant sendt på sykehus, men kom deretter raskt tilbake på toppnivå. Flere svenske løpere har også fortalt om lignende episoder.

– Man blir redd, så klart. Det er ekkelt å tenke på at det plutselig kan komme så brått. At en så frisk person plutselig skal få hjertestans. Men man kan heller ikke gå å tenke på det og bli redd hele tiden, for da blir man gal selv. Man må leve livet og være takknemlig for at man faktisk er her, sier Johaug.

– Man får en vekker, og det har vært litt mye det siste året. Vi har hatt det før i langrennsleiren, og det er mange som har slitt med hjerteflimmer også. Det tar litt tid å komme over sånn. Jeg synes det var veldig ubehagelig, men samtidig gikk det veldig bra. Og det er det viktigste, sier Heidi Weng til VG.

Skiforbundets lege Ola Rønsen gjorde det tirsdag kveld klart at det er for tidlig å si om Turvoll Fossli kan komme tilbake på toppnivå og trene hardt igjen. Flere fotballspillere som Ståle Solbakken og Carl-Erik Torp la opp etter hjertestans.

KLART STERKEST: Therese Johaug i ensom majestet på 2x25–30 minutter økt i motbakke i Torsby. Foto: Nils Christian Mangelrød

Turvoll Fossli har de siste dagene ligget til overvåkning på hjerteavdelingen ved Ullevål Universtitetssykehus, etter hjertestansen mandag morgen. Det skal ha tatt kort tid før ambulanse var på plass, etter at livreddende førstehjelp var igangsatt.

Onsdag var også sprintlandslagstrener Arild Monsen på besøk på sykehuset hos sin utøver på sprintlaget.

– Han var veldig godt mot. Familien sier at det går bedre og bedre, og han har hatt stor fremgang fra i går. De er veldig glad han er der han er i dag. Han har også reist seg opp og vært litt ute av sengen. Han er glad og realistisk, og takker for støtten, som har vært formidabel, sa Arild Monsen til VG etter besøket.

– Det er slik hendelse gjør, er at man må gå opp rutinene man har på landslaget. Er det vi gjør nå bra nok? Riktig nok? Har vi med oss riktig førstehjelpsutstyr? Er alle godt nok skolert i slike situasjoner? Det gjør at man må gå opp rutinene, sier Espen Bjervig, langrennssjef i Skiforbundet, til VG.

