FÅR SKRYT: Therese Johaug under 10 000-meteren i NM. Foto: Berit Roald

Løperlegenden Ingrid Kristiansen ber Johaug vrake skikarrieren

Hun mener det er umulig å spå hvor god langdistanseløper Therese Johaug kunne blitt. Men Ingrid Kristiansen mener langrennstjernen burde prøve.

Nå nettopp

Allerede før 10.000 meter-løpet på 32.20,19 i NM mente folk i skimiljøet at Johaug kunne blitt en langdistanseløper i verdensklasse, dersom hun hadde satset på løping. Søndag løp Johaug, uten noen form for erfaring med baneløp, inn til gull – på 15. beste tid i Europa i år.

– Therese har nå oppnådd alt hun kan oppleve på ski. Hvis hun hadde satset friidrett og fått det til der, ville det blitt mye morsommere for henne enn å ligge en kilometer før skiløperne hun konkurrerer med. Dette er en gest til henne, hvorfor ikke? Prøv, da vel. Om det ikke hadde gått så hadde hun i alle fall prøvd, sier Ingrid Kristiansen, tidligere verdensmester, til VG.

Kristiansen hadde i mange år verdensrekorden på 5000 meter, 10.000 meter og maraton samtidig.

Etter NM-gullet sa Johaug til NRK at hun var fristet til å prøve seg på 10.000 meter i EM neste år. Johaugs trener Pål Gunnar Mikkelsplass tror ikke det blir lagt noen plan rundt dette før skisesongen er over.

– Det er en vinn-vinn-situasjon å være med på noen løp. Nå, dagen etterpå, blir det ikke staket ut noen ny kurs. Men jeg skjønner Ingrids tankegang. Det sår et frø til å tenke litt nytt. Men det kommer noen svensker som utfordrer nå. Det trigger Therese veldig. Det blir nok noen skisesonger til, sier Mikkelsplass til VG – og påpeker at motbakkeløpingen er Johaugs store styrke.

VERDENSMESTER: Ingrid Kristiansen over mål under VM i Roma i 1987. Foto: Per Løchen

Kristiansen understreker at det ikke er noe nytt at langrennsløpere løper bra, og hun var ikke overrasket over Johaugs tid. Den var halvminuttet bak VM-kravet, men minuttet foran EM-kravet.

– Hun hadde trengt et mer effektivt steg og flyt. Men hun er offensiv på grunn av kapasiteten og har tøffheten til å holde trykket, sier Kristiansen, som påpeker at Johaug i så fall måtte fortsatt med en del skirelatert trening for å minske skaderisiko.

Kristiansen som selv hadde 30.13,74 på milløpet i 1986, mener to minutter forskjell på bane er noe helt annet enn tre minutter i skiløypa.

Kristiansen påpeker at skimiljøet ikke burde tro at Therese Johaug er så unik at det bare er å vippe seg over i verdenseliten i løping.

– Så enkelt er det ikke, sier Kristiansen, som selv var landslagsløper i langrenn frem til hun var 24 år.

Da startet hun i arbeidslivet og satset på løping i stedet. To år senere tok hun bronse under EM i friidrett i 1982. På spørsmål om hvor god hun tror Johaug kunne blitt på langdistanseløping, svarer Kristiansen:

– Det er helt umulig å si og synsing er dumt. Hun hadde sikkert vært topp, men hva er topp? For å være helt i verdenstoppen måtte hun løpt to og et halvt minutt fortere på 10.000 meter. Det er ikke gjort over natten å hente det. Det vet alle som har løpt litt, sier Ingrid Kristiansen.

Hun er samtidig kritisk til nivået på norske løpere utenom noen få tilfeller, som verdensklasseløperne i Ingebrigtsen-familien og Sondre Nordstad Moen.

Hun mener NM-løpet må bli en vekker for det norske løpermiljøet.

– Johaug sa hun ikke hadde trent på bane. Du trenger ikke å trene på bane for løpe fort på 10.000-meteren. Jeg trente ni ganger på bane fra 1. januar til 31. desember i 1986, det året jeg løp fortest, sier Kristiansen.

Hun sier hun aldri er blitt spurt fra norsk friidrett om hvilken trening hun drev med i glansdagene, mens britiske Paula Radcliffe, tidligere VM-vinner og verdensrekordholder, har vært nysgjerrig.

Ståle Jan Frøynes, treneren til Karoline Bjerkeli Grøvdal, vil ikke spekulere i potensialet til Johaug, men var imponert av langrennsløperen under NM.

– Hun gjennomførte et veldig sterkt løp. Hun er ei jente som er vant til å presse og pine seg. Det ligger i distansens egenart og dette så man på kroppsspråket hele veien. Hun har et utholdenhetsmessig høyt nivå, men alle skjønner at ting kan forbedres, sier Frøynes som ikke vil kommentere Kristiansens utspill om norsk friidrett.

Publisert: 05.08.19 kl. 15:44