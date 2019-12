OVERLEGEN: Therese Johaug hadde allerede tatt på seg dunjakken da Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng kjempet til det siste om de andre pallplassene i Finland. Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Johaug suveren med mer muskler og høyere kroppsvekt

RUKA (VG) Therese Johaug (31) har bygd flere kilo muskler de siste årene og blitt stadig raskere. Landslagstrener Geir Endre Rogn advarer mot å tro at langrennsløpere går fortest ved å være lettest mulig.

– Det er en klar grunn til at jeg går fortere på ski, sier Johaug til VG under verdenscupåpningen i Finland.

Hun snakker om hvordan kroppen er forandret siden VM-gullet på tremilen i 2011 og frem til i dag. I 2013 fortalte hun VG om at hun hadde hatt problemer med å få i seg nok næring og jobbet hardt for å spise nok. De siste årene har hun bygget opp en sterkere kropp med mer muskler, noe som har gitt høyere fart i sporet.

– Jeg visste at jeg var for spedbygd til å kunne hevde meg på 10-kilometere, 5-kilometere, fellesstarter og sprinter som er blitt en del av langrennssporten. Jeg visste at jeg måtte gjøre en jobb for å bygge opp en kropp som var sterkere. Det føler jeg at jeg har klart de siste årene, sier Johaug.

Søndag var hun igjen suveren da hun vant mini-touren i Finland godt over minuttet foran Heidi Weng.

SYNLIG MUSKEBYGGING: Therese Johaug under 10.000-meteren under NM i friidrett i sommer. Foto: Berit Roald

Landslagstrener Geir Endre Rogn bekrefter at Johaugs muskelbygging har gjort at kroppsvekten har økt med i alle fall 10 prosent siden VM-gullet på tremilen i Holmenkollen, og at det har gjort at Johaug totalt sett går fortere nå.

– Mer muskler og dermed høyere vekt er et av grepene som er gjort for å gå totalt sett fortest mulig, sier Rogn, som påpeker at det var viktig for Johaug å bli sterkere og bedre i lettere terreng. Og de siste årene har Johaug blitt overlegen i sporet.

– Det er viktig å få frem det, sier Rogn.

VM I KOLLEN: Therese Johaug har gått over mål til gull på 30-kilometeren under VM i 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

På spørsmål om det er snakk om en økning på 5–6 kilo muskler for hennes del svarer Johaug.

– Ja, nå skal jeg ikke uttale meg om tall slik sett, men det er klart at jeg har blitt sterkere og det får jeg igjen for, sier Johaug og legger til:

– Du må ha «power» skal du klare å gå fort på ski. Marit er jo et veldig godt eksempel der på det å skulle gå fort og ha noe å trøkke til med, sier Johaug.

– Gjør det det også lettere å være på riktig side i helsetestene?

– Ja, klart det gjør jo det. Men jeg vil først og fremst bli en best mulig skiløper og da må jeg gjøre de tiltakene som må til for å gjøre det, samtidig som jeg skal ha en bra helse, sier Johaug.

Hun gjør det klart at hun aldri har ligget under grensene i helsetestene til landslaget. Johaugs lagvenninne Ingvild Flugstad Østberg fikk startnekt på grunn av helsemessige årsaker i sesongstarten. Hun ville ikke gå inn på detaljene på hva det gjaldt da. Men vektproblematikk har blitt et tema i langrennsmiljøet og pressen den siste tiden. Landslagstrener Rogn mener diskusjonen er viktig, men reagerer på visse deler av den.

– Jeg har sett diverse artikler hvor det står desto lettere desto bedre i langrenn. Det er en helt total feil slutning, sier Rogn.

Men landslagstrener Rogn, som har bakgrunn som trener på skigymnas og juniorlandslag, gjør det klart at vektproblematikk også gjelder guttesiden av langrenn i Norge.

– Det er litt forskjeller på jente- og guttesiden. Kanskje har det vært flere alvorlige tilfeller på jentesiden. Men generelt er det nok en like stor utfordring på guttesiden, sier Rogn.

– Det er mange av de yngre guttene som har samme holdning som de eldre og skal «tune» inn vekt. Det er ikke noe som passer inn tidlig i en karriere, sier Rogn og mener dette er en problematikk blant juniorer og opptil de som er noen år inn i senioralder.

Emil Iversen, nummer to på mini-touren i Finland, mener selv han ikke har oppfattet at det er en vektproblematikk i guttemiljøet i langrenn.

– Men det er noe man skal ta veldig seriøst, sier Emil Iversen.

– Jeg har hatt et veldig avslappet forhold til det hele livet og jeg prøver å være et godt forbilde. Hvem er den beste skiløperen gjennom tidene på kvinnesiden. Det er Marit Bjørgen og hun var sterk som en bjørn. Og så vidt jeg kunne se så spiste hun mat som en bjørn også, sier Iversen.

Iversen sier han selv bruker søtsaker for å fylle på ekstra i helgene.

– Jeg har spist to bokser iskrem bare denne helgen her. Du forbrenner så mye. Det er sikringskost for å være sikker på å være på rette siden. Ingen må leve på iskrem, men når man går mye skirenn så er det en enkel måte å få i seg nok, sier Iversen.

