TOBARNSMAMMA: Marit Bjørgen triller på yngstemann Ola og snakker til 3,5 år gamle Marius, mens samboer Fred Børre Lundberg følger med i bakgrunnen. Foto: Krister Sørbø/VG

Bjørgens nye liv: – De to største gullene jeg har fått

SLITU (VG) For en drøy måned siden ble Marit Bjørgen tobarnsmamma. Onsdag tok 39-åringen med seg familien på minneløpet for avdøde Vibeke Skofterud.

– Kan han ta et bilde sammen med deg?

– Kunne du skrevet autografen din på startnummeret hennes?

– Kan hun også ta et bilde sammen med deg?

Marit Bjørgen smiler og svarer «ja» til alle foreldrene som spør på vegne av ungene deres. Det er ett år siden hun ga seg som langrennsløper, men den ferske tobarnsmoren er fortsatt populær. Blant store og små på minnemarkeringen for Vibeke Skofterud på Slitu er tidenes vinterolympier til stede for å hedre venninnen som gikk bort i fjor.

HEDRET SKOFTERUD: Bjørgen møtte Vibeke Westbye Skofteruds mamma, Kristin Westbye, på Slitu. Foto: Krister Sørbø/VG

Blir påminnet

Bjørgen forteller at det har vært et kontrastfylt år. Først gikk Skofterud bort. Så ble hun mamma for andre gang da hun fødte en ny gutt i slutten av mars.

– Jeg har fått en gutt til, men jeg blir jo påminnet Vibeke. Det var ikke sånn at vi var med hverandre hver dag, men jeg venter egentlig bare på at vi skal treffes igjen. Det er rart at hun er borte, forteller Bjørgen, mens hennes 3,5 år gamle sønn Marius tar en solid bit av en kroneis.

GLADGUTT: Marius tar av seg medaljen han fikk etter å ha løpt 750 meter i forbindelse med Vibeke Skofteruds minneløp på Slitu. Foto: Krister Sørbø/VG

Bjørgens eldstemann har nettopp fullført sitt første konkurranseløp. Nå er han tilskuer til at mamma stiller opp på utallige bilder.

– Skjønner han hvorfor du er så populær?

– He-he. Jeg vet ikke, men han er blitt vant til det. Jeg tror ikke han reagerer så mye på det lenger, forteller Bjørgen mellom to køer av folk som ønsker bilder og autografer.

GULL, GULL, GULL: Marit Bjørgen jubler her for karrierens siste OL-triumf under mesterskapet i Sør-Korea. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Hektisk liv

Det er bare 14 måneder siden Bjørgen ble tidenes vinterolympier under OL i Sør-Korea. Åtte gull, fire sølv og tre bronse. Ingen har flere enn Rognes-damas 15 medaljer.

Men nå er langrennskarrieren historie og livet langt mer hektisk, etter familieforøkelsen, enn da hun trente hundrevis av timer på ski hvert år.

– Én er én og to er ti. Ha-ha. Men jeg koser meg. Jeg gjør det. Det er jo som for alle småbarnsforeldre: Det koster litt med to små. Det er litt krevende, men det er jo vanvittig mye glede og kos, forteller Bjørgen.

– Du kombinerte en toppidrettskarriere med én unge, hadde det gått an med to?

– Nei. He-he-he. Jeg kan ikke se for meg det.

– Hvordan vil du beskrive forskjellen på det livet du hadde og det du lever nå?

– Det her gir jo fantastisk mye. Det her er de to største gullene jeg har fått. Det gir meg et fantastisk rikt liv. Jeg er veldig glad for å ha fått to friske gutter, forteller Bjørgen og røper at den yngste sønnen har fått navnet Ola – etter hennes egen pappa.

Bjørgen bidrar blant annet for den ideelle organisasjonen SOS-barnebyer. Hun var i Zambia for dem i mai i fjor. Hun er også med i Kjell Inge Røkkes nye stiftelse «VI», der målet er å revolusjonere norsk paraidrett. Ved hjelp av 125 Aker-millioner skal de heve handikapidretten. Bjørgen sitter også i Vibeke Skofterud-fondet.

Får ros

Samboer Fred Børre Lundberg uttrykker samtidig stor glede over å ha blitt pappa igjen, han for tredje gang.

– Det er et mirakel hver gang det skjer, forteller den tidligere kombinert-profilen.

– Marit sier ett barn er ett barn, men at to føles som ti. Og du har tre. Hvordan opplever du den nye hverdagen?

– He-he. Han eldste er jo 17 år. Så han er nesten kvittert ut. Jeg kan være enig i det, men det er nok hun som har merket mest til det. Hun er oppe om nettene og ammer, mens jeg har litt bedre netter. Det blir nok mer jobb på meg etter hvert, sier 49-åringen og smiler.

– Hvordan syns du hun har taklet overgangen fra toppidrettslivet til å bli tobarnsmamma?

– Akkurat som forventet: Helt «smooth». Hun tok beslutningen om at det var nok med langrenn og at hun ville begynne på neste epoke i livet. Hun er utrolig tilpasningsdyktig. Hun bestemmer seg. Så blir det sånn. Og så slår hun seg til ro med det, roser Lundberg.

Han har jobbet som NRK-ekspert de siste årene. Kontrakten gikk ut i vår, men Lundberg skal i møte med kanalen om en ny avtale før neste sesong. Bjørgen har fortsatt noen samarbeidspartnere, men i tiden som kommer vil hun fokusere på mammarollen – noe hun trives veldig godt med.

Publisert: 01.05.19 kl. 15:50 Oppdatert: 01.05.19 kl. 16:02