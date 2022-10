ULIKT SYN: Therese Johaug har ståltro på høydetrening, mens Emil Iversen synes ikke det fungerer for ham.

Johaug håner Iversen-plan: «Den med størst tro på nissen»

Therese Johaug latterliggjør oppladningen til Emil Iversen og distanseherrene før OL i Beijing. Samtidig applauderer hun Johannes Høsflot Klæbos sololøp.

I boken «Hele historien» uttrykker Therese Johaug bekymring for at holdningen til høydetrening endret seg i løpet av perioden hun var dopingutestengt (2016–2018).

Under OL i Beijing sist vinter lå langrennsløypene 1800 meter over havet, og Johaug mener man normalt trenger minst 90 døgn i høyden det siste året før et slik mesterskap. Hun kritiserer at herreløperne ikke var mer i høyden før OL.

Info Høydetrening - slik var leirene i OL-sesongen Høydetrening er utholdenhetstrening i «tynn» luft, vanligvis i høyder fra 1800–2000 til vel 3000 meter over havet. Ved opphold og trening i slike høyder vil kroppen søke å motvirke det lavere oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen. Dette skjer gjennom økt produksjon av røde blodceller og således høyere relativt innhold av hemoglobin i blodet (høyere blodprosent), siden det er hemoglobinet i de røde blodcellene som er oksygenbærende. Vis mer

Kvinnene og sprintguttene hadde to høydesamlinger høsten 2021, mens distanseguttene hadde én. I januar var alle på «OL-camp» i høyden i Seiser Alm.

Johaug og Johannes Høsflot Klæbo, som presterte best i OL, hadde også private høydeturer.

«At de skulle kunne kjempe om gull på 1800 meters høyde med bare litt høydeakklimatisering rett i forkant, det ble for meg som å tro på julenissen. Og den med størst tro på nissen, så ut til å være den regjerende verdensmesteren på femmil, Emil Iversen», skriver Johaug i boken.

Info Therese Johaug Født: 25. juni 1988 (34 år) Sivilstatus: Forlovet med Nils Jakob Hoff Bosted: Holmenkollen (i Oslo, kommer fra Dalsbygd) Klubb: Nansen Meritter: 4 OL-gull

14 VM-gull

82 enkeltseirer og 3 sammenlagt (2020, 2016 og 2014) Ble dopingutestengt mellom 2016–18 Aktuell: Gir ut biografien «Hele Historien» i samarbeid med NRK-journalist Anders Skjerdingstad Vis mer

Iversen, som kun gikk stafetten i OL, svarer slik på utsagnet i en SMS til VG:

«Hu treffe hammern på spikern der. Æ tror 100 % på nissen, kæm gjør ikke det? Har fått gava av han så leng æ kan husk.»

Johaug er kritisk til hvordan Iversen ble tatt ut tidlig.

«20. desember, altså allerede før jul, ble Emil tatt ut til OL basert på en syvendeplass i Ruka, som ligger knapt 500 meter over havet. Landslagsledelsen støtta tydeligvis analysen som konkluderte med at strandskirenn og OL i tynn luft krevde samme forberedelser gjennom treningsåret», skriver Johaug i boka.

Johaug støtter Klæbo som denne høsten knapt har deltatt på samlinger med sprintlaget, fordi han kjører eget høyderegime.

– Jeg hyller det. Jeg mener høydetreningen har gjort at jeg ble skiløperen jeg ble og opplevde resultatene jeg har gjort, sier Johaug til VG.

Hun la opp i våres, men ville gjort akkurat det samme om damelaget ikke kjørte høydetrening (noe de gjør).

– Jeg synes det er kult at Johannes har fått øynene opp for det og ser mulighetene det har gitt, og at det gir resultat i skisporet.

Trener for Iversen og distansegutta, Eirik Myhr Nossum, sier de var trygge på planen for høydeakklimatisering før OL. Men da troppen ble rammet av coronasmitte i Seiser Alm ble det kaos og de fikk flere døgn i lavlandet enn planlagt før reisen til Kina, som også ble utsatt.

– Jeg opplever ikke at noen på mitt lag er imot høyde, men vi prøver å legge det opp til en individbasert plan. Vi prøver å tilpasse det som funker, ettersom vi på mitt lag har ganske mye dagbøker å se på.

Johaug forstår at noen vil begrense reising, men anbefaler å prioritere det.

– Det er klart det krever mye, og jeg har full respekt for at mange på herrelaget har familier hjemme og at det er tøft å reise bort i tre uker. At de ser det er bedre for dem å være hjemme, har jeg full respekt for. Men jeg har min oppfattelse av at høydetrening har gjort at jeg har oppnådd det jeg har.