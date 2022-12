Brødrene Petter og Even Northug under julemiddagen på et hotell i Bernina-passet tilbake i 2015.

Northug kaller denne julefeiringen «helt syk»: − Bra jeg var så gammel at ikke barnevernet ble innblandet

DAVOS (VG) Etter en sterk tidligvinter tar Even Northug (27) julefeiringen i Mellom-Europa sammen med storebror Petter. Han er bare glad det ikke blir som sist gang de to feiret høytiden alene sammen.

– Det var helt sykt. Det er bra jeg var så gammel at barnevernet ikke ble innblandet, sier Even Northug – nå sprintverdenscupleder – til VG og flirer godt.

For i dag tenker han tilbake med grøss og gru på julaften den gangen de to brødrene i desember 2015 sjekket inn på et hotell på Bernina-passet.

Det er en fjellovergang på 2400 meters høyde mellom Sveits og Italia. Forholdene upåklagelige til å begynne med.

Petter Northug forberedte seg den gangen til Tour de Ski. Even var med som 20 år gammel læregutt.

Info Even Northug: Født: 26. September 1995 (27 år). Klubb: Strindheim IL. Aktuell: Hadde ikke en eneste topp tre-plassering i karrieren før årets sesong. Men har de første fire rennhelgene denne vinteren stort sett vartet opp med topplasseringer og to pallplasser i verdenscupen. Er et av Norges sterkeste kort under VM-sprinten i Planica i februar. Vis mer

STERKE RESULTATER I ÅR: For Even Northug (høyre), her sammen med Johannes Høsflot Klæbo og Federico Pellegrino etter verdenscupsprinten på Lillehammer for snaue tre uker siden.

Vann, korn og butikken var stengt

Men selve julaften ble uforglemmelig. Middagen ble foreviget på det som den gangen var Northugs egen TV-kanal. Bildet kan du se øverst i denne saken.

– På julaften fikk vi beskjed om at de stengte hotellet. De skulle på egen julefeiring og vi fikk nøkkelen til hovedinngangen på hotellet. Det ble vann og korn på julaften. Jeg håper det blir bedre i år, for det var en stusselig jul for syv år siden, sier han og gliser enda litt mer.

– Det var veldig spesielt. Når du er vant til den feite julemiddagen hjemme på gården, så plutselig får du vann og korn, og butikken var stengt. Men det var litt artig å oppleve også.

Storebror Petter forsikrer at denne gangen er hotellrestauranten åpen den 24. desember.

I dag – syv år senere – er rollene endret. Etter en rekke toppresultater og en fjerdeplass på fristilssprinten i Davos sist helg, tar Even Northug nå juleferie som leder av sprintverdenscupen noen ørsmå poeng foran Johannes Høsflot Klæbo.

Han omtaler de siste halvannen måneden som «et råkjør». 27-åringen har gått sprintrenn hver eneste helg og prestert stort sett ved hver anledning.

Nå er faren at han kan få en liten dupp i formen, derfor legger han inn en treningsperiode, dropper Tour de Ski og prikker heller VM-form med andre konkurranser etter nyttår.

Info Sprintcupen 2022/2023 (etter fire rennhelger) 1. Even Northug, Norge: 340 poeng

2. Johannes Høsflot Klæbo, Norge: 337

3. Edvin Anger, Sverige: 281

4. Lucas Chanavat, Frankrike: 276

5. Federico Pellegrino, Italia: 275

6. Pål Golberg, Norge: 275

7. Richard Jouve, Frankrike: 262

8. Ben Ogden, USA: 231

9. Joni Mäki, Finland: 205

10. Jules Chappaz, Frankrike: 192 Vis mer

– Tydeligvis ikke lært fra i fjor

Petter Northug skal på sin side trene mot en svært viktig januar måned i langløpssirkuset. Så tro ikke at treningsleiren i Italia den neste tiden blir noe hvilehjem…

– Vi skal jobbe med fokus, sier Petter Northug.

Storebroren viser blant annet til at Even Northug «sov» under verdenscupsprinten på Beitostølen tidligere i desember.

– Hadde han ikke sovet der, så kunne han kanskje unnet seg å nyte jula litt, men han har tydeligvis ikke lært fra i fjor, sier han videre med det som trolig er et glimt i øyet.

FØLGER HVERANDRE TETT: Petter Northug (høyre) som TV 2-ekspert, her sammen med kollega og reporter Ernst A. Lersveen, intervjuet Even Northug etter andreplassen under verdenscupåpningen i finske Ruka i november.

På spørsmål om hvordan det er å ha en bror som fortsatt er engasjert i sporten både som ekspert og utøver i Ski Classics, svarer Even Northug følgende:

– Han er jo seg selv lik. Han vet best. Men på bunnen vil han meg bare bra. Han er flink til å minne meg på hva som er viktig. Det setter jeg pris på.

– Han er en trygghet, samtidig som at han er i en fase der han kan være med meg. Det er jævla trivelig. Det er jo jul og det er bra å ha med seg familie.

Så hva kan vente under treet og inne i pakkene for verdenscupens beste sprinter?

Lillebror forteller at gavene har variert. Han har fått alt fra prinsesselue til iPhone av storebroren tidligere. Enkelte år har det vært fine klær.

– Man vet jo aldri med ham, sier han.

Da spør VG Petter selv hva som venter lillebroren under treet i år:

– Jeg har laget en DVD med sprintfinalen fra Falun 2015, sier han.

Det er ingen hvilken som helst konkurranse. Da vant Northug sitt første VM-sprintgull i karrieren. Den gangen i klassisk stil.

Den samme bragden lillebror kan klare under VM i Planica i februar …