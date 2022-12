STOR STJERNE: Aleksandr Bolsjunov, her under OL i Beijing sist sesong.

Russiske stjerner i sammenstøt i løypa: Bolsjunov preget etter dramatisk fall

Sergej Ustjugov (30) og Aleksandr Bolsjunov (25) barket sammen i en sprintsemifinale i en langrennskonkurranse i Krasnogorsk i Russland. Det gikk ikke bra.

– Jeg mistet bevisstheten litt, fordi jeg slo hodet mitt veldig hardt. Det var alt veldig uklart, det tok lang tid for meg å hente meg inn igjen, sier Bolsjunov til kanalen Match TV om hendelsen, som NRK omtalte i Norge først.

TV-bilder vist i en sak fra nettstedet sport-express.ru viser at de to går i bakken i en utforkjøring i den ene av to semifinaler i en sprintkonkurranse tirsdag.

Fallet fremstår dramatisk ettersom Bolsjunov så ut til å slite med å komme seg til hektene idet han reiste seg.

Han gikk blant annet i «feil retning» og hang på stavene for å hente seg inn etter fallet.

Sergej Ustjugov mener det hele var en misforståelse, og at han ikke med vilje forsøkte å handle i strid med regelverket. Han ønsker å se en reprise av situasjonen før han uttaler seg bastant, kort tid etter rennet hadde han ikke fullstendig oversikt over hva som hadde skjedd.

– Ingenting kan gjøres igjen. Om juryen finner at det var min feil, så blir det slik. Men det var ingen intensjon bak det, sier han.

