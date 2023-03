I MÅL: Emil Iversen i prat med landslagstrener Eirik Myhr Nossum i Planica etter femmila søndag.

Emil Iversen tror han er ferdig på landslaget: − Jeg skal ikke ta en plass

PLANICA (VG) Tittelforsvarer Emil Iversen (31) ble nummer 13 på VM-femmila. Etterpå vraket han seg selv mer eller mindre fra landslaget.

Emil Iversen sa dagen før femmila at han skulle kjempe om medalje. Men han var ikke i nærheten. Han endte på plassen bak Naoto Baba fra Japan. Iversen var to minutter og fire sekunder bak Pål Golberg som vant.

Nå tror han landslagsplassen ryker, og når alt kommer til alt så tror han det er til det beste.

– Jeg skal ikke ta en plass. Det kan være sunt med endringer. Men det er kjedelig å gi seg. Jeg har mye mer i meg, sier Iversen.

Så du denne kastarmen under femmila?

Etter VM-gullet på femmila i Oberstdorf for to år siden har det gått tungt for 31-åringen fra Meråker, som ikke har vært på pallen individuelt i verdenscupen siden januar 2021.

– Jeg er en tøffing, så jeg skal ikke gi meg. Jeg skal finne ut av det. Det er veldig mange som har hatt noen tunge tider. Jeg har hatt to veldig dårlig år og da havner man litt i blinde, men sånn er det bare. Det viktigste er å prøve og få kroppen til å være bedre enn den er. Vi får se. Jeg får legge en plan for neste sesong, så får vi se hvordan det blir, sier Iversen.

Slik ble gullkampen på femmila avgjort:

Han er frittalende og har fått mye oppmerksomhet for humor, show og klare meldinger i mediene. Etter sesongen er det langrennssjef Espen Bjervig og langrennskomiteen som har siste ord om hvem som skal få landslagsplass.

– Jeg skylder landslaget en stor takk for at jeg har fått opplevelsene jeg har fått. Det er Espen som avgjør dette. Det er sannsynligvis han som skal si opp meg, jeg skal ikke si opp han. Jeg legger meg ikke ned og griner av den grunn, sier Iversen.

Didrik Tønseth sto utenfor landslaget forrige sesong, men slo tilbake med eget opplegg og Trond Nystad som privat trener - og kom tilbake på landslaget. Tønseth ble nummer syv på femmila, 11,6 sekunder bak Golberg.

ENERGI PÅ LÅRET: Didrik Tønseth hadde tapet fast en energibar på låret under femmila.

– Jeg tror Emil, slik jeg har skjønt det, ser frem mot å sette en strek over denne sesongen. Han har godt av nye inputs og det kan fort skje utenfor landslaget, sier Tønseth.

Kommende helg er det femmil for både damer og menn i Holmenkollen.

– Jeg har inntrykk av at Emil er sulten på å komme i gang for neste sesong og det er et godt tegn. Det er renn i igjen i år, men ikke av noen spesiell betydning, Han virker sulten og motivert, sier Tønseth.

PS! Klæbo ble nummer to på femmila, svenske William Poromaa tok bronse.