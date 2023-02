EN MULIGHET: Emil Iversen har kun femmila i VM å konsentrere seg om. Her på en treningstur på Skeikampen.

Iversen åpner opp om knekk: − Det var blytungt

SKEIKAMPEN (VG) Emil Iversen (31) fikk seg en knekk i Tour de Ski. Ekspertene tror landslagsplassen er i ferd med å ryke.

– Det var blytungt etter touren. Mandagen etterpå var det seigt, sier Iversen i solskinnet under Norges VM-oppkjøring.

Men det er lenge siden det har strålet av Iversens navn på resultatlisten. Siden 4. plassen på 10 kilometeren på Beitostølen tidlig i desember, er 10. plass beste resultat mot verdenseliten. I Tour de Ski ble han nummer 20.

Den dårlige formutviklingen etter en tøff sesong sist vinter har gått innpå skiprofilen.

– Jeg fikk meg en knekk i Tour de Ski. Frem til det gikk jeg flere gode renn, så skulle jeg kjempe om pallplasser i touren. Men så får jeg et slag i trynet på dag én og faller på dag to. Da går det ball i ball.

Iversen kjempet mot tårene etter 2. plass i nasjonal åpning:

Iversen ble verdensmester på femmila i Oberstdorf og har derfor friplass på øvelsen som avslutter mesterskapet i Planica 5. mars, den eneste øvelsen han skal gå i VM.

– Mine nærmeste har veldig troen på meg, mer enn meg selv nesten. Ellers i Norge er det vel litt blandet. Det driter jeg litt i. Støttespillerne nærmest er viktigst, sier Iversen om hvordan han oppfatter forventningene.

Trønderen ble syk etter touren. Siden har treningen fungert og han har fått testet seg i kretsrenn. Han har også skjermet seg fra oppmerksomhet.

– Jeg har vært mindre eksponert for medier de siste ukene. Jeg er en fyr med følelsene utenfor meg selv, som er artig når det går bra, men det kan være en hemsko når det går dårlig, sier Iversen.

Emil Iversen tok gullet på femmila i Oberstdorf etter at Johannes Høsflot Klæbo ble disket.

– Hvordan er det å gå fra å være en som «alltid» kan kjempe om pallplasser, til at det går veldig lang tid mellom hver gang?

– Det er ikke artig å være der jeg er nå, men det er en utfordring som er litt kul. Klarer jeg å finne ut av det, vil det gi skikkelig mestringsfølelse, sier Iversen optimistisk.

Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug mener Iversen må prestere på VM-femmila om han skal ha muligheten til å forsvare landslagsplassen ved uttaket for neste sesong.

Med så god tid til å forberede seg til en VM-øvelse, kaller Dyrhaug det «tidenes mulighet» for Iversen til å slå tilbake.

Info VM-troppen Kvinner: Tiril Udnes Weng (Nes), Lotta Udnes Weng (Nes), Heidi Weng (BUL), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Ragnhild Haga (Åsen), Anna Svendsen (Tromsø), Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Helene Marie Fossesholm (Eiker), Astrid Øyre Slind (Oppdal), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Kristine Stavås Skistad (Konnerud). Menn: Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Hans Christer Holund (Lyn), Pål Golberg (Gol), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Even Northug (Strindheim), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Harald Østberg Amundsen (Asker), Sjur Røthe (Voss), Didrik Tønseth (Byåsen), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sivert Wiig (Gjesdal), Emil Iversen (Varden Meråker) – friplass på femmila som regjerende mester. Starter med sprint 23. februar. Vis mer

– Hvis han går en dårlig femmil og nå får en dårlig avslutning på sesongen, tror jeg det uansett er sunt for Emil å satse privat. Didrik Tønseth, Pål Golberg og jeg er blant dem som har gjort det og klart å komme oss tilbake på landslaget. Det ga oss en ny giv. Det kan være sunt for Emil også, sier Dyrhaug.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn er på linje med Dyrhaug.

– Jeg vil tro at landslagsplassen er i fare fordi det er så mange andre som presser på. Om han ikke får til noe ordentlig gode løp fremover, har han hatt to svake sesonger. Da er det naturlig at man gir Iver Tildheim Andersen på vei frem plassen, sier Bjørn.

Iversen forstår at landslagsplassen er i fare.

– Det går an å ikke være på landslag også. Jeg er ikke noe bekymret for det. Jeg skjønner at det kan være mulig å bytte ut meg etter to dårlig sesonger, jeg skal ikke klamre meg fast til noe plass, jeg skal fortjene den, sier Iversen.

Langrennssjef Espen Bjervig vil ikke ta ut noe lag for neste år ennå, men er klar på at Iversen bør prestere fremover.

– Det er mange herrer som går fryktelig fort i Norge. Emil har hatt stang ut i år, men den siste halvdelen av sesongen blir viktig for ham fremover. Men jeg har ikke tatt ut noe lag nå i det hele tatt, sier Bjervig.

Info Uttak på 15 km fri og 30 km med skibytte 15 km fri: Ifølge TV 2 blir dette laget: Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen og Sjur Røthe. Hans Christer Holund har friplass. 30 km med skibytte: VG har erfart at Klæbo, Pål Golberg, Krüger og Røthe går øvelsen. Vis mer

I likhet med Didrik Tønseth planleger Iversen å gå 20 kilometer fellesstart under Norgescup Norgescuprenn hvor "de neste beste" - som regel de som ikke går verdenscup - i Norge går. på Gålå førstkommende fredag. Tønseth er vraket fra 15 kilometer fristil og tremila med skibytte.

– Det er bekreftet fra ulike hold at jeg er reserve på ulike renn. Derfor må jeg ha en gjennomkjøring så jeg ikke glemmer kunsten å gå skirenn, sier Tønseth til VG.

– Hvordan er det å få de beskjedene?

– Akkurat der og da er det kjedelig, så går det en halv dag og alt er greit igjen. Men det blir temperatur når det ringes rundt, sånn må det være.