Slaktes etter fiasko i lagsprinten: − Det er altfor dårlig

Norges 1.-lag ved Erik Valnes og Even Northug sviktet og greide ikke å ta seg til finale i lagsprinten i verdenscupen i Livigno søndag.

Det norske laget ble nummer 16 i kvalifiseringen og var dermed én plass bak den siste kvalifiseringsplassen.

– Det er ræva. Det er ikke bra, sa Valnes til Viaplay. Han fikk vite først underveis i intervjuet at de ikke gikk videre.

Det norske laget viste tydelig at de ønsket å spare krefter i prologen. Northug gikk først ut og tapte masse tid til feltet. Det gjorde at Valnes måtte levere et kjempeløp for å redde laget. Det greide han ikke.

– Jeg trodde ikke at vi skulle komme i den situasjonen. Jeg har snakket med Even og han hadde en særdeles svart dag. Det er bare å beklage det og han er lei seg også. Det gikk for sent. Han var stiv og sliten, sa landslagstrener Arild Monsen.

Duoen fikk kritikk av tidligere landslagsløper Niklas Dyrhaug.

– Det er altfor dårlig, sa han på Viaplays sending.

Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar er klar for finale senere søndag.

Lørdag røk Valnes ut i kvartfinalen i sprintkonkurransen, mens Northug måtte takke for seg i semifinalen. Valnes ble nylig norgesmester på sprint.