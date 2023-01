1 / 3 forrige neste fullskjerm

Amundsen slo kraftig tilbake etter Sundby-kritikk: − Jeg ble jo avskrevet før helgen

GJØVIK/OSLO (VG) Harald Østberg Amundsen (24) leverte da det gjaldt som mest. Asker-løperen tok NM-gull på 15 kilometer med individuell start – og er høyaktuell for VM-laget. Hans Christer Holund (33) tok sølv.

– Det var ekstremt viktig, beskriver Harald Østberg Amundsen til NRK.

– Dette er den eneste 15-kilometeren vi går før VM, så det er et viktig uttaksrenn. Jeg hadde i bakhodet at jeg måtte vinne i dag for å være aktuell. Jeg ble jo avskrevet før helgen.

– Av hvem? spør NRK.

– Mr. Sundby. Det var jo forståelig nok, for jeg har ikke vært oppe og nikket.

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby har vraket Harald Østberg Amundsen fra det norske laget som skal gå 15 kilometer i VM. Men fredag var han raskest på hver passering – og klart best i mål.

– Han har virkelig taket presset. Han har levert et topp løp da det gjaldt som mest, beskriver NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Hans Christer Holund startet sist, og det ble klart at gullet sto mellom den regjerende verdensmesteren og Amundsen. Men 33 år gamle Holund var 12,4 sekunder bak 24-åringen.

Iver Tildheim Andersen, også han aktuell for 15-kilometeren i VM, ble nummer tre.

– Med det løpet han gjør, spesielt målt mot Sjur Røthe og Iver Tildheim Andersen, så overbeviser han. Han legger inn en god søknad, sier NRK-ekspert Therese Johaug om Amundsen.

TOER: Hans Christer Holund.

Harald Østberg Amundsen gikk respektløst til verks på 15-kilometeren. Asker-løperen åpnet tøffest av alle, og spørsmålet var om det ville holde mot de mer rutinerte løperne – og ikke minst favoritten Hans Christer Holund, som startet sist på enkeltstarten.

15-kilometer friteknikk er på programmet under ski-VM i Planica (21. februar til 5. mars). Fredagens NM-øvelse på Gjøvik, der kuldegrader og snødekt natur ga perfekte forhold, er derfor viktig for løpere som sikter seg inn på VM-laget.

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby har riktignok avskrevet Harald Østberg Amundsen – som tok bronse på 15 kilometer forrige VM – og Iver Tildheim Andersen – som har én verdenscupseier i år – til 15 kilometeren til VM

Sundby har «delt ut» plassene til denne rutinerte gjengen: Hans Christer Holund (friplass som regjerende mester), Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo.

På spørsmål fra NRK om det vil være amerikansk uttak, svarer landslagstrener Eirik Myhr Nossum «nei, på ingen måte, det blir norsk uttak».

LEVERTE: 18 år gamle Jørgen Nordhagen under 15 km fri teknikk på Gjøvik.

18 år gamle Jørgen Nordhagen imponerte stort på 15-kilometeren. Nordhagen er også et stort sykkeltalent. I fjor høst signerte han for storlaget Jumbo-Visma.

– Her får jeg tid og rom til å utvikle meg som person og bli en proffrytter. Det har alltid vært drømmen min og den vil oppfylles om et par år. Jeg ser veldig frem til det, uttalte Nordhagen da han signerte avtalen.

Han ga uttrykk for at han ville satse både på sykkel og ski.