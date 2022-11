GA ALT: Anne Kjersti Kalvå, her like før målgang under ti kilometer fri teknikk under den nasjonale åpningen på Beitostølen sist helg.

Den nye profilens endring: − Sykt hvordan livet kan snu

Hun var på karrierens formmessige bunnpunkt i mai. Men takket være samarbeidet med landslagstrener Stig Rune Kveen (42), er Anne Kjersti Kalvå (30) Norges beste dameløper inn i verdenscupåpningen.

– Vi har gjort dette sammen. I våres tok Stig Rune styringen over hva jeg skulle gjøre. Vi startet på bunnen og bygget oss opp sammen. Samtidig lærer vi hverandre å kjenne hver dag. Og vi har hatt heftige diskusjoner og vi er ikke alltid enige om ting. Men vi lærer hverandre å kjenne og finner den beste veien ut av det, sier Kalvå til VG.

Når VG ber henne utdype hva hun mener om «heftige diskusjoner», trekker hun på smilebåndet.

«DRONNINGEN» AV BEITOSTØLEN: Ble det nye kallenavnet til Anne Kjersti Kalvå, etter to seire på like mange forsøk under den nasjonale åpningen på Beitostølen sist helg.

– Det handler om å ta litt eierskap til treningen sin, samtidig som du skal lytte til treneren. Det er en hårfin balanse der. Er vi uenige om noe, da må det diskuteres. Det er da man kommer seg videre. Du må tørre å si i fra noen ganger og andre ganger føye deg.

– Men det smeller bra noen ganger. Han sier bare «nå slutter du å tenke og bare trener». Jeg synes det er kjempebra og jeg skal ikke ha «hånden på rattet» hele tiden.

Vi skal ikke lengre tilbake enn sommermånedene for at det var vanskelig å tro at Kalvå er Norges sterkeste kort på distanse når verdenscupen kommende helg åpner i finske Ruka.

Info Anne Kjersti Kalvå: Født: 5. Juni 1992 (30 år).

Klubb: Lundamo IL.

Aktuell: Var den soleklare «dronningen» av Beitostølen da Norgeseliten sesongåpnet sist helg.

Jakter sin første topp tre-plassering i verdenscupen når verdenseliten samles til konkurranser i Ruka, Finland, kommende helg. Vis mer

De aller fleste fikk med seg at 30-åringen fra Lundamo – sammen med Heidi Weng – fikk OL-drømmen knust etter coronasmitte sist vinter.

Ting var heller ikke som det skulle være i lang tid etter. Sykdom og en kropp i dårlig forfatning bar ikke akkurat bud om at noe stort var i emning i sommer.

Men sakte, men sikkert har Kalvå jobbet seg tilbake igjen.

– Det er en enorm kontrast og sykt hvordan livet kan snu, sier Kalvå om dagens situasjon sammenlignet med den for et halvt år siden.

Info Program verdenscupåpning i Ruka 25.-27. november: Fredag 25. november: Sprint kvinner og menn. Prologstart klokken 10:00. Finalene klokken 12:30. Norges sprinttropp: Mathilde Myhrvold, Kristine Stavås Skistad, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Lotta og Tiril Udnes Weng, Marte Skaanes (friplass som vinner av Skandinavisk cup sist sesong). Pål Golberg, Lars Agnar Hjelmeset, Even Northug, Sivert Wiig (ny for coronasyk Sindre Bjørnestad Skar), Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo (friplass som vinner av verdenscupen sist sesong) og Mattis Stenshagen (friplass som vinner av Skandinavisk cup sist sesong). Lørdag 26. november: 10 kilometer klassisk kvinner klokken 11:00. 10 kilometer klassisk menn klokken 13:30. Søndag 27. november: 20 kilometer jaktstart i fristil for kvinner klokken 12:00. 20 kilometer jaktstart fristil for menn klokken 13:30. Norges distansetropp: Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå, Silje Theodorsen, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Marte Skaanes (friplass som vinner av Skandinavisk cup sist sesong). Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo (friplass som vinner av verdenscupen sist sesong) og Mattis Stenshagen (friplass som vinner av Skandinavisk cup sist sesong). Alle renn vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

Alle fikk se hva slags jobb som er lagt ned da Norgeseliten møttes på Beitostølen sist helg. Hun klinte til med to seire på ti kilometer i både fristil og klassisk.

Spesielt klassiskrennet, der hun vant med over halvminuttet ned til Heidi Weng, imponerte Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby.

– Det hun viste, hvis vi forutsetter at Ingvild Flugstad Østberg har et greit nivå, Heidi var seg selv, så er det å vinne med over 30 sekunder et topp fem-løp internasjonalt. Det handlet energiuttrykket og hvor kraftfullt hun gikk det løpet, hvordan hun gikk teknisk og stod over skiene.

– Det var visuell klasseforskjell fra resten. Dette gir oss mye mer spenning under verdenscupen i Ruka enn jeg hadde regnet med.

IMPONERT: Tidligere landslagsveteran og nå Viaplay-ekspert, Martin Johnsrud Sundby, her under VM i Oberstdorf i 2021.

Sundby er imponert over Kalvås evne til å snu motgangen. Fra å ha vært langt nede i mange måneder i løpet av sesongoppkjøringen til situasjonen i dag.

Han tror Kalvå har blitt enda mer moden og trygg på seg selv, men kanskje også lært av kjæresten Didrik Tønseth, som selv slet stort i lang tid for noen sesonger tilbake.

– Og så tror jeg at det spiller inn at hun verken har vært presset på fart, intensitet eller nivå av Therese (Johaug) i løpet av de samlingene hun har vært på. Det har nok vært avgjørende for at hun har klart å holde roen underveis. Det er bare en følelse jeg har, men så fort verdenstoppen ligger der, så blir man stresset, sier Sundby.

Trondheim-baserte Kalvå tilskriver altså mye av æren til trener Kveen. Treneren bor i Meråker, en times kjøretur unna byen.

Han har – ved å være tilgjengelig mellom samlinger - gitt en ny gnist og motivasjon.

– Det betyr veldig mye å ha en trener tett på seg i hverdagen. Både når det kommer til det tekniske og hvordan man legger opp treningen.

– Bestemt, klar og tydelig

Stig Rune Kveen humrer godt når han får gjenfortalt Kalvås beskrivelser.

Han viser til at han har vært skiløper selv.

– Jeg husker at det var lett å få et slags tunnelsyn. At man ikke se for langt frem i tid eller konsekvenser av en sliten kropp. Da gjelder det å være klar og tydelig på konsekvensene av at man tråkker feil. De er i de situasjonene jeg prøver å være bestemt, klar og tydelig.

Han forteller at det har vært viktig for ham å følge nøye opp de fire damene som er stasjoner i Trondheim.

– Det gir meg mye giv og motivasjon å være tett på og se dem utvikle seg. Jeg kjente dem ikke så godt fra før av og nå har vi en veldig god kommunikasjon rundt treningsarbeidet. Og så håper jeg de får noe igjen for det.

Nå nyttes den norske langrennseliten ut med det beste verden har å by på av konkurrenter.

Foran sesongens første møte med amerikanske Jessica Diggins, svenskene Frida Karlsson og Ebba Andersson, og finske Krista Pärmäkoski, for å nevne noen, vil ikke Kalvå legge for mye press på egne skuldre.

I Finland til helgen venter ti kilometer klassisk lørdag og 20 kilometer jaktstart i fristil.

– Det er vanskelig å si hva jeg kan forvente resultatmessig, men jeg håper å kunne kjempe om pallen på klassisken, også er det vanskelig å spå jaktstarten uten Johaug på start. Plutselig blir det for første gang på mange år et lureløp. Topp 5 er jeg nok fortsatt veldig fornøyd med, sier hun.