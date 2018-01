Harsem med sitt livs løp etter tips fra Falla: – Jeg brøt en barriere

Publisert: 20.01.18 14:29 Oppdatert: 20.01.18 16:19

LANGRENN 2018-01-20T15:19:55Z

PLANICA (VG) Kathrine Rolsted Harsem (28) tok til tårene på oppløpet da hun sikret sin første pallplass i verdenscupen.

Stina Nilsson raskere enn både Harsem og Maiken Caspersen Falla på oppløpet i Planica, etter at de tre tidlig skilte seg ut i finalen.

Som nummer to tok Harsem sin første pallplass i verdenscupen. Noe som betydde mye for henne.

– Det er en barriere som er brutt. Jeg er egentlig helt tom. Jeg fikk et tips av Maiken i går om å gå for å vinne. Jeg er ikke vant til denne situasjonen, men nå ser jeg at det er mulig. Det gjør at jeg er innstilt på en annen måte. Det betyr veldig mye, forteller Harsem til VG.

– Men har du ikke gått for å vinne før?

– Man går på en måte alltid for å vinne, men jeg har ikke så mange finaleplasser. Å se at jeg faktisk kan, og å bevise det for meg selv, gjør at jeg kanskje klarer å ha det siste giret som skal til.

– Har det med å tørre å være tøff og si til deg selv at du er god nok?

– Ja, det handler veldig mye om det. Jeg tror ikke jeg har trodd helt på det selv tidligere. Jeg viste i NM forrige uke at jeg er i god form. Jeg tok det med meg hit og hadde en avslappet holdning. I prologen tenkte jeg at det var mulig at jeg faktisk kunne ta hele greia, forteller Harsem.

Med det sterke resultatet er det mulig at hun gikk seg inn i OL-troppen på sprint. Ingvild Flugstad Østberg og Falla har sikker plass, mens Harsem, Marit Bjørgen og Heidi Weng kjemper om de to siste.

– Det spørs om vi ikke må vrake en medaljekandidat nå, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Jeg har i alle fall lagt inn en søknad nå, mener Harsem selv.

Fakta Topp seks: Resultater i kvinnenes sprintfinale: 1. Stina Nilsson (Sverige) 2. Kathrine Harsem 3. Maiken Caspersen Falla 4. Jessica Diggins (USA) 5. Anna Dyvik (Sverige) 6. Heidi Weng

Heidi Weng var sjanseløs i finalen og ble nummer seks. Nilsson vant. Etter rennet var hun ordknapp i møte med VG.

– Litt raskt er du grei, starter Nilsson.

– Gratulerer med seier! Hvordan kjentes det ut?

– Det kjennes bra.

– Kan du si noe om hvordan kroppen fungerer nå kort tid før OL?

– Det funket bra i dag. Så det tar jeg med meg.

– Hvordan opplever du konkurransen med Harsem og Falla?

– Jeg tenker bare på meg selv og det jeg gjorde bra i dag.

– Og hva gjorde du bra?

– Det var tekniske detaljer som jeg har jobbet med i julen. Så det kjennes bra at jeg har det med meg i ryggen.

– Ellers, da ... Selvtilliten og alt annet er bra?

– Det er alltid bra å komme inn i konkurranserytme, sier svensken og går videre.

Mari Eide røk på sin side ut i semifinalen, mens Anna Svendsens renn stoppet i kvarten.

I likhet med i Planica, går også OL-sprinten i klassisk.

PS: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.