GAMLE DAGER: I 2010 ble Øystein «Pølsa» Pettersen og Petter Northug OL-mestere på teamsprint. Pettersen sier Northug må være glad han fortsatt har OL-mulighet. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Gullkamerat om sprintuttak: – Northug bør ta det som et kompliment at han nevnes

Publisert: 09.01.18 21:22

LANGRENN 2018-01-09T20:22:32Z

Før NM-sprinten torsdag mener Øystein «Pølsa» Pettersen (34) at Petter Northug (32) bør være takknemlig for at OL-drømmen fortsatt lever.

– Petter har vært ræva. Det er han enig i selv. Det er mange som har gjort det mye bedre, men fremdeles ikke er i nærheten av OL. Han bør ta det som et kompliment at han fortsatt blir nevnt. Så får vi se om han er god nok. Vi vet hvor god han er på sitt beste. Jeg er spent på hva apekatten fra Mosvik får til, sier «Pølsa» og ler.

Sammen med Northug ble han olympisk mester på teamsprint i 2010. Etter en tung vinter foreløpig virker OL-sprintrennene å være Northugs siste sjanse. De siste mulighetene til å overbevise er NM-sprinten i Gåsbu torsdag og verdenscup i Planica 20/21. januar.

– Det er alltid hardt å kvalifisere seg for Norge. Johannes Høsflot Klæbo får nok gå det han vil i OL, men på sprinten er det tre åpne plasser, sier Timo André Bakken, NM-mester på sprint fra 2015.

Joker

Han skal selv gå sprinten torsdag, men har fått lite til å stemme etter kyssesyken og er uten store OL-ambisjoner. Northugs sjanser vil han derimot ikke skrinlegge.

– Petter er en joker. Jeg tror det holder å vise god form og komme til finale i ett renn. Det er nok lettere for han etter alt han har levert. Hadde det vært alle andre enn Petter ville jeg avskrevet dem, men han er en mester på å prikke inn formen, mener Bakken.

Det ble drama da Northug ble vraket fra OL i 2006 og langrennsherrene dro hjem fra Torino uten gull .

– Skiledelsen lærte etter det. Det blir garantert storm etter uttaket, men stort sett er det rettferdig. Jeg gleder meg til torsdag og er glad jeg ikke skal ta ut noe lag, sier Pettersen.

Ledelsen: – Jevnt

Klæbo har vunnet samtlige sprintrenn , mens Pål Golberg er den eneste av de aktuelle med pallplass i verdenscupen denne sesongen. Se alles resultater i faktaboks.

Fakta Sprinternes resultater internasjonalt denne sesongen: Sondre Turvoll Fossli

6. plass i Ruka

6. plass på Lillehammer

14. plass i Davos (fristil) Eirik Brandsdal

16. plass i Ruka

11. plass på Lillehammer

1. plass i Skandinavisk cup i Piteå Pål Golberg

2. plass i Ruka

13. plass på Lillehammer

15. plass i Davos (fristil) Emil Iversen

12. plass i Ruka

5. plass på Lillehammer

12. plass i Davos (fristil) Johannes Høsflot Klæbo

1. plass i Ruka

1. plass på Lillehammer

1. plass i Davos (fristil) Petter Northug

32. plass på Lillehammer Sindre Bjørnstad Skar

17. plass i Lenzerheide (fristil)

25. plass på Lillehammer

16. plass i Davos (fristil)

1. plass i Skandinavisk Cup i Vuokatti (fristil) Finn Hågen Krogh

5. plass i Lenzerheide (fristil)

47. plass i Davos (fristil)

44. plass på Lillehammer

30. plass i Ruka Håvard Solås Taugbøl

28. plass i Skandinavisk Cup i Piteå

11. plass i Davos (fristil)

20. plass på Lillehammer Kasper Stadaas

7. plass på Lillehammer Even Northug

8. plass på Lillehammer

– Det er nok Eirik Brandsdal og Golberg som banker hardest på døra. De som vil til OL må virkelig gå fort nå, sier «Pølsa».

– Pål har pallplass, men det ryktes at han har vært syk. Med et godt løp torsdag eller i Planica er nok han klar. Sondre Turvoll Fossli har vært nære før og er nok veldig lysten på OL-plass. Emil Iversen er rask i klassisk sprint og har kanskje en fordel ved at han ikke bare er sprinter. Brandsdal er også med, sier Bakken.

Sprinttrener Arild Monsen holder kortene tett.

– Det er jevnt. Jeg vil ikke nevne noe navn og hvordan de ligger an to dager før. Det gir bare spekulasjoner. Det to neste rennene blir veldig viktig renn hvor de må «være med». Dette føyer seg inn i rekken av tøffe uttak. Vi har vært i denne situasjonen før. Det er ikke akkurat noe enklere i år heller, sier Monsen.

Han så Northugs løp i Trøndelag på nyttårsaften. Han er spent på hva 32-åringen med åtte mesterskapsmedaljer i sprintøvelser kan klare.

– Jeg kan ikke si noe mer hvordan han ligger an. Det blir spennende og gjenstår å se hva han kan klare, sier Monsen.

PS! Ola Vigen Hattestad har gitt opp sitt OL-håp ifølge Monsen. Sindre Bjørnestad Skar sliter med sykdom og vil trolig ikke gå NM-sprinten.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!